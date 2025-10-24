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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

برگزاری کارگاه «سلامت روان» برای دانش‌آموزان دیواندره

برگزاری کارگاه «سلامت روان» برای دانش‌آموزان دیواندره

دیواندره- کارگاه آموزشی «سلامت روان» با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان مدرسه سمیه دیواندره برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی «سلامت روان پیش از ظهر جمعه با تأکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی» ویژه دانش‌آموزان مدرسه دبیرستان متوسطه اول سمیه دیواندره با همکاری اورژانس اجتماعی دیواندره و در راستای برنامه‌های پیشگیرانه در زمینه آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.

این کارگاه که با حضور کارشناسان اورژانس اجتماعی دیواندره، برگزار شد، به بررسی مهم‌ترین مباحث سلامت روان و مهارت‌های زندگی پرداخت.

در این کارگاه، که با استقبال چشمگیر دانش‌آموزان همراه بود، کارشناسان اورژانس اجتماعی به تدریس مباحثی از جمله «مدیریت استرس و ارتباط مؤثر»، «تقویت مهارت‌های خودآگاهی»، «گوش دادن فعال» و «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی» پرداختند.

کارشناسان اورژانس اجتماعی دیواندره در آموزش‌های خود، بر اهمیت نقش سلامت روان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید و اظهار کردند: آموزش مهارت‌های زندگی به ویژه در محیط‌های آموزشی، نه تنها می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و شغلی کمک کند، بلکه با ایجاد محیطی سالم، به افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط روحی و روانی دانش‌آموزان منجر می‌شود.

مرکز اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به عنوان مرجعی قابل اعتماد، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری به تمامی شهروندان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی است.

این کارگاه از جمله اقدامات مهم اورژانس اجتماعی دیواندره در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقا سلامت روان در میان نسل جوان به شمار می‌آید.

کد مطلب 6632556

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