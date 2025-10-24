به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی «سلامت روان پیش از ظهر جمعه با تأکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی» ویژه دانش‌آموزان مدرسه دبیرستان متوسطه اول سمیه دیواندره با همکاری اورژانس اجتماعی دیواندره و در راستای برنامه‌های پیشگیرانه در زمینه آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.

این کارگاه که با حضور کارشناسان اورژانس اجتماعی دیواندره، برگزار شد، به بررسی مهم‌ترین مباحث سلامت روان و مهارت‌های زندگی پرداخت.

در این کارگاه، که با استقبال چشمگیر دانش‌آموزان همراه بود، کارشناسان اورژانس اجتماعی به تدریس مباحثی از جمله «مدیریت استرس و ارتباط مؤثر»، «تقویت مهارت‌های خودآگاهی»، «گوش دادن فعال» و «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی» پرداختند.

کارشناسان اورژانس اجتماعی دیواندره در آموزش‌های خود، بر اهمیت نقش سلامت روان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید و اظهار کردند: آموزش مهارت‌های زندگی به ویژه در محیط‌های آموزشی، نه تنها می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و شغلی کمک کند، بلکه با ایجاد محیطی سالم، به افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط روحی و روانی دانش‌آموزان منجر می‌شود.

مرکز اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به عنوان مرجعی قابل اعتماد، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری به تمامی شهروندان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی است.

این کارگاه از جمله اقدامات مهم اورژانس اجتماعی دیواندره در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقا سلامت روان در میان نسل جوان به شمار می‌آید.