به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل بهزیستی کردستان با همکاری کارشناسان اورژانس اجتماعی، ظهر یکشنبه کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی را در مدارس شهرستان بیجار برگزار کرد.

در مدرسه روستای قجور از توابع بخش کرانی، کارگاه آموزشی «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد» ویژه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه برگزار شد.

یاسمن نیازی، کارشناس روان‌شناسی اورژانس اجتماعی بیجار، در این کارگاه به تشریح عوامل خطر و پیامدهای اعتیاد پرداخت و راهکارهای پیشگیری را به دانش‌آموزان آموزش داد.

وی با اشاره به نقش مهم خانواده و مدرسه در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد: تصمیم‌گیری صحیح در دوران نوجوانی و آشنایی با پیامدهای رفتارهای پرخطر، می‌تواند به شکل مؤثری از بروز اعتیاد و سایر آسیب‌ها پیشگیری کند.

برگزاری این کارگاه با هدف ارتقای آگاهی دانش‌آموزان، ترویج سبک زندگی سالم و تقویت توانمندی آنان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام شد.

کارگاه مهارت‌های ارتباط مؤثر در مدرسه نرجس

در ادامه این برنامه‌ها، کارگاه آموزشی «نقش ارتباط مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» در مدرسه دخترانه نرجس برگزار شد.

کارشناسان اورژانس اجتماعی بهزیستی بیجار در این جلسه دانش‌آموزان را با مهارت‌های اساسی شامل گفت‌وگوی سالم، شیوه‌های حل تعارض، نحوه درخواست کمک و چگونگی استفاده از خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳ آشنا کردند.

غلامرضا محمدمیرزایی، رئیس بهزیستی بیجار، با قدردانی از فعالیت‌های کارشناسان اورژانس اجتماعی گفت: برگزاری این کارگاه‌ها که با استقبال دانش‌آموزان و مربیان همراه بوده است، گامی مؤثر در مسیر آگاهی‌بخشی و توانمندسازی نسل نوجوان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

اهداف و تأثیرگذاری برنامه‌ها

کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی با هدف ارتقای سواد اجتماعی دانش‌آموزان و آموزش مهارت‌های زندگی سالم طراحی شده‌اند و کارشناسان معتقدند آشنایی نوجوانان با عوامل خطر و آموزش راهکارهای عملی، نقش مهمی در کاهش بروز رفتارهای پرخطر و تقویت سلامت روان آنان دارد.

بر اساس اعلام مسئولان، استمرار این برنامه‌ها در مدارس مختلف شهرستان بیجار ادامه خواهد داشت و با توجه به استقبال دانش‌آموزان، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ پیشگیری و افزایش مهارت‌های زندگی سالم در نسل نوجوان استان کردستان است‌.