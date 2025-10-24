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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

دریادار سیاری: نیروهای‌مسلح آماده مقابله با هر تهدیدی هستند

دریادار سیاری: نیروهای‌مسلح آماده مقابله با هر تهدیدی هستند

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: نیروهای مسلح از بهترین جوانان کشور انتخاب می‌شوند و آمادگی مقابله با هر تهدیدی در زمین، آسمان و دریا را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشیه افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۵) که عصر امروز (جمعه) به میزبانی نیروی هوایی ارتش در فدراسیون تیراندازی با کمان برگزار شد، در جمع خبرنگاران، درباره سطح آمادگی نیروهای مسلح اظهار داشت: نیروهای مسلح از بهترین جوانان کشور انتخاب می‌شوند و آمادگی مقابله با هر تهدیدی در زمین، آسمان و دریا را دارند.

دریادار سیاری در ادامه به نقش ورزش در ارتقای توان نیروهای مسلح پرداخت و تأکید کرد: ورزش یک امر بسیار مهم برای سلامتی انسان هاست و جامعه‌ای که بیمار باشد، قابل پیشرفت نیست. در نیروهای مسلح، ورزش متغیر مهمی در سالم بودن جوانانی است که آینده کشور را تضمین می‌کنند.

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه بدن سالم، عقل سالم می‌سازد، افزود: به همین دلیل در سازمان‌های لشکری، هفته‌ای ۴ روز ورزش داریم تا انسان‌های سالم و با مهارت تربیت کنیم که بتوانند در مقابل تهدیدات آینده آمادگی داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات تیروکمان سیزم گفت: تیروکمان جذابیت ویژه‌ای دارد؛ هم ارزش‌های دینی ماست، هم جزو ورزش‌های اصیل ایرانی است. ما تیراندازی به نام آرش کمانگیر داریم که نماد جوانمردی است.

دریادار سیاری هدف از حضور در این مسابقات را تنها کسب مقام نخست ندانست و تصریح کرد: ما به دنبال نشان دادن فرهنگ ایرانی، اصالت ایرانی، هویت ایرانی، ارزش‌های اسلامی و انقلابی و جوانمردی هستیم. می‌خواهیم کشورهای شرکت‌کننده بدانند که این سرزمین، سرزمین کهن و دارای ارزش‌های والاست.

وی در پایان از ستادکل نیروهای مسلح، امیر فولادی، نیروی هوایی ارتش و فدراسیون تیراندازی تقدیر کرد و گفت: از همه عزیزانی که زحمت کشیدند تشکر می‌کنیم که برای نشان دادن جایگاه بلند این کشور، اینگونه دور هم جمع شدند و مراسم را بسیار زیبا اجرا می‌کنند.

کد مطلب 6632898
روح اله صابرزاده

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    نظرات

    • شهروندعادی IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      14 5
      پاسخ
      درود به شرفت امیر دریادار..درود به همه ارتشیان دلاور..باشما عزیزان مردم احساس آرامش دارند..
    • IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      9 3
      پاسخ
      سلام خداوند پشت وپناهتان باشد دلاوران ایران بزرگ
    • IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      5 3
      پاسخ
      خدا قوت سردار عزیزم
    • مجید احمدی IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      4 4
      پاسخ
      مطمئنی؟؟؟؟؟؟
    • وجدانی پرند IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      2 0
      پاسخ
      وجدانا دیگه جنگ نمیشه
    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      8 2
      پاسخ
      اگر راست میگویید هجوم غیر مجاز اتباع افغانی را از مرز بگیرید .
    • محمد IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      10 3
      پاسخ
      پایدار ایران
    • اسی IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      1 0
      پاسخ
      امیر جانباز و دلاور .بازنشته فراجا هستم میبوسمت سلامت باشی انشالله
    • , جمشیدرضایی CA ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سلام خداقوت به شمادلاوران ایران باوجوددلاورانی مثل شماملت ایران باخیال آسوده شب سرشونوروی بالش میزارن همیشه سلامت وسرافرازباشید
    • رضا IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      2 0
      پاسخ
      عشق یعنی وطن ننگ بر کسانی که به این خاک خیانت می‌کنند
    • فرزاد اسماعیلی IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سرباز شما در نداجا بودم . و تنها کسی هستین که از دست دادن باهاتون به خودم میبالم با این که از مقامات کشوری بسیاری اشنایان هستند و در ارتباطیم ولی شما را به عنوان نور در تاریکی میبینم . امید به روزی که روزتان باشد و ایران را نجات دهید
    • رضا مدرکیان IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
      0 1
      پاسخ
      شیر مرد روزهای سخت دلاور دریا و زمین امیدوارم که همیشه سربلند و سرافراز باشی شما ،امیر موسوی،امیر حاتمی یادگاران پدران ما هستید کافی است اراده کنید تا در کنارتان مثل یک سرباز بجنگیم دشمن در خواب ببیند وجبی از این خاک کسر شود خاک پوتین های شما سرفرازان را توتیای چشمانمان خواهیم کرد

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