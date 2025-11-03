میزبانی ایران از مسابقات وزنه برداری سیزم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جمشید فولادی رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سیزم ایران در نشست خبری اولین دوره رقابت‌های وزنه برداری سیزم نظامیان جهان که عصر امروز (دوشنبه) در اردوگاه ساحلی شهید ستاری بابلسر برگزار شد، با اشاره به برگزاری مسابقات وزنه برداری سیزم اظهار داشت: اولین دوره مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری ارتش‌های جهان پس از وقفه‌ای ۵۰ ساله، با میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با حضور هشت کشور صاحب‌نام از سه قاره جهان برگزار خواهد شد.

امیر فولادی ادامه داد: آخرین دوره رقابت‌های وزنه برداری سیزم پیش از انقلاب، در سال ۱۳۵۵ در بغداد و با حضور پنج کشور برگزار شده بود که در همان دوره، تیم نیروهای مسلح ایران به قهرمانی رسید. بر اساس قوانین، در صورت عدم برگزاری مسابقات قهرمانی به مدت پنج سال، این رشته از گردونه ورزش قهرمانی حذف می‌شود. با گذشت نزدیک به ۵۰ سال از آخرین دوره برگزاری مسابقات وزنه برداری سیزم و با پیشنهاد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پیگیری و همت آقای صانعی، در ستاد کل نیروهای مسلح و سپس در دبیرخانه مربوطه مورد پذیرش نهایی قرار گرفت.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: این دوره از مسابقات که در ایران در حال برگزاری است، میزبان تیم‌های وزنه‌برداری هشت کشور از جمله قدرت‌های بزرگی مانند روسیه، ازبکستان، قزاقستان و کره شمالی است. حضور این کشورها که برخی از آنان دارای قهرمانان جهان و المپیک هستند، نشان از سطح بسیار بالای رقابت‌ها و استقبال قابل توجه از این رویداد ورزشی دارد.

وی یکی از دلایل انتخاب شهر بابلسر به عنوان محل برگزار مسابقات وزنه برداری سیزم را امکانات اسکان این محل برای تیم‌ها برشمرد و گفت: هدف ما این بود که مسابقات را خارج از شهر تهران برگزار کنیم و این دوره از مسابقات اولین دوره سیزم در خارج شهر تهران است و در این راستا نیروی پدافند هوایی ارتش نهایت همکاری را داشت.

امیر فولادی با بیان اینکه سال آینده مسابقات تکواندوی سیزم به میزبانی کشورمان برگزار خواهد شد، گفت: مسئولیت برگزاری این مسابقات برعهده سپاه پاسداران است.

وی افزود: ما ۶۷ سال است که عضو سیزم هستیم و در طول این سال‌ها نماینده‌ای در دبیرخانه جهانی سیزم نداشتیم اما با مساعدت و پیگیری شهید باقری نماینده‌ای از کشورمان به این دبیرخانه اعزام شد. بعد از کمیته ملی المپیک، معتبرترین انجمن و اتحادیه ورزشی در جهان سیزم است.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه درباره چشم انداز نیروهای مسلح در سیزم، افزود: ما طرح ۵ ساله‌ای را برای حضور در سیزم خدمت هیات رئیسه ستاد کل نیروهای مسلح ارائه کردیم تا چشم انداز ما کجا باشد و چه فعالیت‌ها و اقداماتی را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما حضور موفق در المپیک ۲۰۲۷ سیزم است و تیم‌ها اردوهای آمادگی خود را در زمان‌های مختلف و برنامه ریزی شده انجام می‌دهند و برای این مسابقات ورزشکارانی را اعزام خواهیم کرد تا بتوانند مدال کسب کنند.