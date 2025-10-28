خورشیدی: توسعه واحدهای تولیدی راهی مؤثر برای جلوگیری از مهاجرت است

حجت‌الاسلام علی خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان بیجار از ظرفیت‌های فراوانی در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی برخوردار است و اگر این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته شوند، می‌توان شاهد تحول اساسی در وضعیت اشتغال و معیشت مردم بود.

وی افزود: امروز یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان، اشتغال پایدار است و لازم است مدیران واحدهای صنعتی با نگاه مسئولیت‌پذیر اجتماعی، بخشی از توان خود را صرف رفع نیازهای عمومی و توسعه زیرساخت‌های شهرستان کنند.

امام جمعه بیجار تأکید کرد: رونق تولید در واحدهای تولیدی، نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت نیروهای جوان و تحصیل‌کرده دارد و می‌تواند گامی مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی و توازن توسعه در استان باشد.

وی تاکید کرد: شهرستان بیجار به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی شرق کردستان، امروز با اتکا به ظرفیت‌های ارزشمند خود در حوزه تولید، معدن و صنایع معدنی، گام‌های مهمی در مسیر توسعه اقتصادی برداشته است.

حجت الاسلام خورشیدی بیان کرد: حمایت مسئولان استان از این واحدهای تولیدی و تأکید نمایندگان مجلس بر تداوم مسیر توسعه صنعتی، نشان از درک مشترک میان تصمیم‌گیران در خصوص اهمیت تولید ملی و استفاده از توان داخلی دارد.

امام جمعه بیجار خاطر نشان کرد: تداوم این مسیر و رفع موانع پیش‌روی تولید، می‌تواند بیجار را به الگوی موفقی از هم‌افزایی میان صنعت، مدیریت و مردم تبدیل کند؛ الگویی که نه‌تنها اقتصاد منطقه را متحول می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بازگشت اعتماد و انگیزه در میان جوانان خواهد بود.