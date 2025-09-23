به گزارش خبرنگار مهر؛ شهرستان بیجار با برخورداری از معادن و ظرفیتهای صنعتی، میتواند به قطب تولیدی استان کردستان تبدیل شود.
با این حال محدودیتهای مالی و زیرساختی، فعالیت واحدهای صنعتی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
مسئولان شهرستان و استان بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران و توسعه صنایع تخصصی تأکید دارند تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده اقتصادی به شهرستان بازگردد.
صنعت نقش تعیین کنندهای در توسعه اقتصادی دارد
فرماندار بیجار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و در جریان بازدید از واحدهای تولیدی بیجار اظهار کرد: صنعت یکی از حساسترین و پیشگامترین حوزهها است و نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی و تولید دارد.
کاظم کاظمی افزود: از مجموع ۷۴ واحد صنعتی شهرستان، ۴۵ واحد فعال، پنج واحد در دست احداث و مابقی غیر فعال هستند و بسیاری از این واحدها به دلیل محدودیت سرمایه و نبود زیرساخت مناسب نتوانستهاند به ظرفیت کامل خود برسند و نیازمند توجه ویژه مسئولان هستند.
معادن شهرستان ظرفیت بالقوهای برای توسعه صنایع تبدیلی دارند
فرماندار بیجار تأکید کرد: معادن شهرستان ظرفیت بالقوهای برای توسعه صنایع تبدیلی دارند، اما در حال حاضر بیشتر آنها به تهدید تبدیل شده و زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری مناسب وجود ندارد و باید عدالت در اعطای تسهیلات و منابع به واحدهای صنعتی رعایت شود تا سرمایهگذاران بتوانند با انگیزه بیشتری فعالیت کنند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از معادن و صنایع شهرستان هنوز از ظرفیت کامل خود بهره نمیبرند و خامفروشی محصولات مانع رشد اقتصادی و اشتغالزایی شده است و حمایت دولت و توجه ویژه به شهرستانهای کم برخوردار کلید پیشرفت صنعت در بیجار و استان کردستان است.
ایجاد زنجیره تولید در کنار معادن و محصولات کشاورزی و باغی استان ضروری است
در ادامه، حمیدرضا امانی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان گفت: ایجاد زنجیره تولید در کنار معادن و محصولات کشاورزی و باغی استان ضروری است و شهرک صنعتی بیجار در مسیر تخصصی شدن قرار دارد، بهگونهای که بیشتر واحدهای موجود در زمینه تولید قطعات خودرویی فعالیت میکنند.
وی افزود: تخصصی شدن شهرک صنعتی علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینهساز اشتغال و توسعه صنعتی شهرستان خواهد بود و وسعت شهرکهای صنعتی استان هزار و ۴۴۶ هکتار است که بیش از ۳۵۰ هکتار آن دارای سند رسمی است.
تاکنون بیش از ۹۰۰ واحد صنعتی به بهرهبرداری رسیده که بخشی از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی غیر فعال هستند.
توسعه فازهای جدید شهرکها از جمله شهرک صنعتی شماره دو بیجار با مساحت ۳۰ هکتار و پروژههای مشابه در قروه و سنندج لازمه توسعه این شهرستان است و اقدامات حمایتی و زیرساختی برای ارتقای واحدهای تولیدی و صدور اسناد ثبتی در حال انجام است.
قطعاً حمایت دولت و مسئولان استانی از سرمایهگذاران، توسعه صنایع تبدیلی و استفاده بهینه از ظرفیتهای شهرستان نیاز است تا زمینه اشتغال پایدار و رشد اقتصادی بیجار فراهم شود.
