مرندی: مسئولان به مطالبات قانونی پرستاران توجه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا مرندی، در پیامی به مناسبت روز پرستار، ضمن تبریک این روز به جامعه پرستاری کشور، پرستاران را «فرهیختگان عرصه مهر و پاسداران سلامت جامعه» توصیف کرد.

وی با اشاره به همزمانی روز پرستار با میلاد با سعادت اسوه صبر و صلابت، حضرت زینب کبری (س)، گفت: این روز یادآور جایگاه رفیع انسان‌هایی است که با علم، صبر و ایمان، آرامش و حیات را به بیماران، اطرافیان و جامعه ارزانی می‌دارند.

رئیس فرهنگستان با اشاره به پیشینه بیش از یک صد ساله حرفه پرستاری در کشور، افزود: این حرفه متعالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با بازتولید مفاهیم متعالی انسانی و گسترش اخلاق اسلامی در علوم کاربردی، توانسته است الگویی شایسته در زمینه اخلاق حرفه‌ای و تلفیق دانش و مهارت در خدمت به هم‌نوع باشد. آخرین جلوه‌های این فداکاری را در دوران همه‌گیری بیماری کرونا و نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم.

مرندی در ادامه، ضمن قدردانی از ایثار و تعهد پرستاران، از مسئولان کشور خواست با اراده‌ای راسخ در مسیر تسهیل ارائه خدمات ارزشمند این قشر، به‌ویژه در زمینه ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها، افزایش سواد سلامت و تحقق عدالت در سلامت گام بردارند و توجه لازم به مطالبات قانونی آنان داشته باشند.

وی تأکید کرد: فرهنگستان علوم پزشکی کشور ضمن ارج نهادن به نقش حرفه‌ای و علمی پرستاران در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، این روز بزرگ را به یکایک این سپیدجامگان صبور و متعهد تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.