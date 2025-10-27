کنگره ملی شعر «شهدای اصناف و بازار» تا ۱۵ آبان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره ملی شعر شهدای اصناف و بازار با عنوان آبروی بازار» برای آخرین‌بار تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ تمدید شد.

محمدمهدی عبداللهی، شاعر، پژوهشگر و دبیر دومین کنگره ملی شعر یازده هزار شهید اصناف و بازار گفت: زمان ارسال آثار به دومین کنگره ملی شعر شهدای اصناف و بازار تا پانزدهم آبان ماه ۱۴۰۴ تمدید شد و این آخرین فرصت برای ارسال آثار شاعران است و دیگر به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

محمدمهدی عبداللهی، علت این تمدید را استقبال خوب شاعران عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه تاکنون به این موضوع کمتر پرداخته شده است، شاعران برجسته‌ای تا این مرحله آثار ارزشمندشان را به دبیرخانه کنگره ارسال کرده‌اند. این کنگره با توجه به اهمیت فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ٩٣ در مورد این شهدا برگزار شده و امیدواریم بتوانیم گوشه‌ای از مجاهدت‌های بازاریان و اصناف در جریان انقلاب را روایت کنیم. رهبر انقلاب درباره نقش بازاریان و اصناف در انقلاب می‌گویند «بازاریان متدین در سراسر کشور از اولین گروه‌هایی بودند که به ندای امام راحل در طول نهضت لبیک گفتند و فضای کشور را در سال ۱۳۴۱ گرم کردند. برخی از اصناف، خود به جبهه‌ها رفتند یا کار خود را به جبهه بردند و یا به جبهه‌ها کمک مالی کردند که لازم است یادبودی همراه با محتواهای خوب و درخور آن‌ها برگزار شود. بسیاری از شهدای برجسته اصناف و بازار شناخته‌شده نیستند، برگزاری کنگره شهدای اصناف و بازار یقیناً به احیای نام این آبرومندان نظام اسلامی و انقلاب اسلامی کمک خواهد کرد».

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و مشارکت بیشتر شاعران، تصمیم گرفتیم مهلت ارسال اثر به کنگره را تمدید کنیم تا شاعران عزیز با زبان شعر و هنر، سهم کوچکی در شناساندن این شهدای عزیز به جامعه داشته باشند.

محمدمهدی عبداللهی دبیر این کنگره درباره محورهای این کنگره، گفت: «شهدای اصناف، بازوان ستبر انقلاب»، «شهدای اصناف، فرهنگ کار و تلاش»، «شهدای اصناف، آبرومندان بازار و افتخار اصناف»، «شهدای اصناف، فرهنگ ایثار و شهادت»، «شهدای اصناف، مدافعان حرم و امنیت»، «شهدای اصناف، فرهنگ عاشورا، عشق و ارادت به اهل بیت علیهم السلام»، «شهدای اصناف، جهاد مالی برای حمایت از انقلاب اسلامی»، «شهدای اصناف، قربانیان ترور»، «شهدای اصناف، الگوی جوانان بازار»، «شهدای اصناف، سبک زندگی ایرانی اسلامی»، «شهدای اصناف، هسته‌های مقاومت جهانی» و «خانواده شهدای اصناف، رسالت زینبی» از محورهای این کنگره هستند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش ویژه کنگره یک محور با عنوان «شهدای اصناف، شهدای اقتدار ایران اسلامی در دفاع مقدس ١٢ روزه» نیز به موضوعات فراخوان اضافه شده است. شاعران می‌توانند آثار خود را در همه قالب‌های شعر فارسی از جمله شعر کلاسیک، شعر سپید و شعر نو، ترانه و سرود، شعر کودک و نوجوان به دبیرخانه کنگره و یا از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۹۰۲۰۹۵۰۴۶ ارسال کنند. محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد و تنها آثاری بررسی می‌شود که به صورت مشخص به موضوع کنگره پرداخته باشد.

دبیر کنگره شهدای اصناف و بازار درباره جوایز نفرات برتر، گفت: نفرات اول ۵۰ میلیون تومان، نفرات دوم ۴۰ میلیون تومان، نفرات سوم ۳۰ میلیون تومان و نفرات تقدیری ۲۰ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد.

اختتامیه کنگره شعر شهدای اصناف و بازار، اوایل آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.