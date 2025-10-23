به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان یازدهمین کنگره ملی شعر بسیج «ایرانمهر» منتشر شد.

یازدهمین کنگره ملی شعر بسیج را با عنوان «ایرانمهر» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز ایران اسلامی و به همت انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان کشور برگزار می‌شود.

محور اصلی کنگره شامل موضوعات «ایران با نگاهی به تاریخ، تمدن، فرهنگ، هنر، ادبیات، اخلاق و میراث ملی و مذهبی» و بخش ویژه با موضوع «جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل بر ضد ایران از زوایای مختلف شامل، مقاومت، وحدت ملی، شهدای اقتدار و قدرت بازدارنگی ایران اسلامی» است.

طبق این فراخوان آثار ارسالی در سه قالب «سنتی»، «سپید و نیمایی»، «ترانه و سرود» به صورت جداگانه مورد داوری قرار خواهد گرفت و در هر بخش جوایزی به نفرات اول تا سوم اهدا خواهد شد.

جایزه نفرات اول مبلغ ۵۰ میلیون تومان به همراه تندیس کنگره ملی شعر بسیج، نفرات دوم مبلغ ۳۵ میلیون تومان به همراه لوح تقدیر، نفرات سوم مبلغ ۲۰ میلیون تومن به همراه لوح تقدیر و جوایز نفرات شایسته تقدیر مبلغ ‌۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

اشعار ارسالی نباید پیش از این در کتاب مستقل یا مشترک یا نشریه‌ای منتشر شده باشد. همچنین حداکثر تعداد آثار ارسالی پنج قطعه شعر است.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴، در قالب فایل word به همراه مشخصات و شماره تماس به سازمان بسیج هنرمندان استان‌های سراسر کشور ارسال کنند.

همچنین صفحه رسمی بسیج هنرمندان به نشانی www.basijhonarmandan.ir برای کسب اطلاعات بیشتر قابل دسترسی است.