تندیس ویژه جشنواره ملی تولیدات چندرسانه ای به خبرنگار مهر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین پایانی نخستین جشنواره ملی تولیدات چندرسانه ای ایران، ورزش، سلامتی که یکشنبه شب در سالن صدرا مسجدجامع بقیه الله (عج) با حضور مسئولان، هنرمندان، ورزشکاران و اهالی رسانه برگزار شد معصومه مجدم خبرنگار خبرگزاری مهر با اثر «تجلی روح پهلوانی در گود زورخانه» به عنوان برگزیده بخش خبر مکتوب معرفی و با اهدا تندیس از وی تجلیل شد.

این جشنواره با هدف با کمک به ترویج و توسعه فرهنگ همگانی، ارتقای سلامت اجتماعی و تقویت همبستگی ملی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و به همت معاونت فرهنگی و توسعه همگانی وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور استان‌های صدا و سیما و معاونت پیشگیری بیمه سلامت ایران برگزار شد.

یک هزار و ۱۸۱ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از دو مرحله پایش اولیه، ۶۷۶ اثر در اختیار هیئت انتخاب قرار داده شد تا ارزیابی تخصصی صورت گیرد؛ پس از ارزیابی آثار رسیده از سراسر کشور، در نهایت ۸۶ اثر برگزیده در پنج بخش و ۲۳ قالب رسانه‌ای به مرحله نهایی داوری راه یافتند.