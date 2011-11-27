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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

در خراسان شمالی/

اولین مجموعه عکس مولفه های اجتماعی سلامت منتشر می شود

اولین مجموعه عکس مولفه های اجتماعی سلامت منتشر می شود

‌بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از انتشار اولین مجموعه عکس مولفه های سلامت کشور در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانی اظهار داشت: سه هزار و 200 اثر به دبیرخانه این جشنواره از سراسر استان و استانهای همجوار  به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی اضافه کرد: کمیته علمی این همایش در سه مرحله ویرایش این آثار ، 200 اثر عکاسی را برای رقابت دراین جشنواره انتخاب کرد که این آثار درقالب کتابی شکیل منتشری شود.

وی افزود: به صاحبان 20 اثر برگزیده این جشنواره نیز دوریبن عکاسی دیجیتال اهدا شد.

دبیر جشنواره ملی عکاسی و مولفه های سلامت کشور در ادامه از این کتاب  به عنوان اولین مجموعه  عکاسی مولفه های اجتماعی سلامت  ( SDH)در سراسر کشور یاد کرد.

وی همچنین اعلام کرد: این مجموعه به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسوی منتشر می شود.

خانی در خاتمه  افزود: این مجموعه به سازمان بهداشت جهانی WHOمعرفی خواهد شد تا به عنوان اولین مجموعه  در راستای تبیین ونهادینه ساختن  مولفه های اجتماعی سلامت ( SDH) ایران در این سازمان به ثبت جهانی برسد.

جشنواره ملی و نمایشگاه تخصصی عکاسی و مولفه های اجتماعی سلامت توسط مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوم و سوم آذر ماه سال 90 در محل سالن همایش های دانشکده پزشکی، پرستاری و مامایی خراسان شمالی برگزار شد.

کد مطلب 1470591

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