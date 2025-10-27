بررسی وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: در مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا ۲۰ متری افسریه، بزرگراه امام علی (ع) از پل خاوران تا دماوند، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از جناح تا پل ستارخان و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم. شمال به جنوب بزرگراه بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از قیطریه تا بزرگراه مدرس، بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سیدخندان و بزرگراه زین‌الدین از امام علی (ع) تا پل شریعتی، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک، مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از ستاری تا یادگار امام (ره) و خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع اسکندری، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

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