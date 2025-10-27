به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید حمیدی، سرکلانتر مرکزی پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام آمار تصادفات فوتی موتورسیکلت‌های سنگین، نسبت به تردد این وسایل در بزرگراه‌های پایتخت هشدار داد و گفت: با وجود ممنوعیت قانونی، تردد موتورسیکلت‌های سنگین در معابر شهری همچنان جان شهروندان را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به نارضایتی گسترده شهروندان از تردد موتورسیکلت‌های سنگین در سطح شهر، به‌ویژه در روزهای تعطیل، گفت: این وسایل با ایجاد آلودگی صوتی، حرکات نمایشی و سرعت‌های غیرمجاز، موجب اضطراب، ناهنجاری ترافیکی و تصادفات مرگبار شده‌اند.

وی با استناد به ماده ۲ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تأکید کرد: هر وسیله نقلیه‌ای که فاقد پلاک باشد، اجازه تردد در معابر عمومی را ندارد. موتورسیکلت‌های سنگین نیز به دلیل نداشتن پلاک، مشمول این ممنوعیت هستند و پلیس موظف است با تخلفات آن‌ها برخورد کند.

سرهنگ حمیدی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۸ دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد پلاک توسط پلیس توقیف شده‌اند. با وجود تردد محدود، همین وسایل باعث وقوع ۴ تصادف فوتی و مرگ ۵ نفر شده‌اند. این موتورها به دلیل حجم بالا، سرعت زیاد و استفاده برای حرکات نمایشی، خطرات جدی برای شهروندان ایجاد می‌کنند.

سرهنگ حمیدی در ادامه گفت: بزرگراه‌هایی مانند شهید همدانی، شهید خرازی، شهید بابایی و شهید چمران از مسیرهای پرتردد این موتورسیکلت‌ها هستند. پلیس راهور این مسیرها را به‌صورت مستمر رصد می‌کند، به‌ویژه در شب‌ها و روزهای تعطیل که معابر خلوت‌تر هستند.

در خصوص آلودگی صوتی، سرهنگ حمیدی اعلام کرد: برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وسایل نقلیه‌ای که آلودگی صوتی ایجاد کنند، در سه مرحله جریمه می‌شوند: بار اول ۲۰۰ هزار تومان، بار دوم ۴۰۰ هزار تومان و در مرحله سوم و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.

وی با اشاره به تمرکز تخلفات در مناطق مرکزی شهر (۶، ۷، ۱۱ و ۱۲) گفت: در این مناطق به دلیل وجود مراکز تجاری و طرح‌های ترافیکی، استفاده از موتورسیکلت بیشتر است و پلیس راهور اقدامات آموزشی و کنترلی ویژه‌ای را اجرا کرده است.

وی افزود: از جمله اقدامات پلیس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: آموزش موتورسواران با نمایش کلیپ‌های هشداردهنده از تصادفات واقعی، ساماندهی محل توقف موتورها با نرده‌کشی در مراکز تجاری و توزیع رایگان کلاه ایمنی با شعار «کلاه ایمنی، کلاه زندگی». همچنین کنترل خطوط ویژه و جلوگیری از تردد غیرمجاز، توقیف ساعتی موتورسیکلت‌ها همراه با آموزش در محل و برخورد با پلاک‌های مخدوش که جرم محسوب می‌شود و در محل رفع اثر انجام می‌شود که چند موتورسیکلت سرقتی در همین روند کشف شدند.

سرهنگ حمیدی آمار تخلفات ثبت‌شده از ابتدای سال در مناطق مرکزی شهر را نیز اعلام کرد: عدم استفاده از کلاه ایمنی بیش از ۱۹۳,۰۰۰ فقره، عبور از محل ممنوع بیش از ۶۸,۰۰۰ فقره، حرکت در خطوط ویژه بیش از ۹۰,۰۰۰ فقره، حمل بار اضافه با موتورسیکلت بیش از ۲,۰۰۰ فقره و پوشش و مخدوشی پلاک حدود ۴۵,۰۰۰ فقره ثبت شده است.

سرهنگ حمیدی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: موتورسواران باید از کلاه ایمنی استفاده کنند، به حقوق خود و دیگران احترام بگذارند و در نیمه دوم سال که بارندگی‌ها افزایش می‌یابد، از تردد با موتورسیکلت در معابر لغزنده جداً خودداری کنند.

وی افزود: لغزندگی معابر در فصل پاییز و زمستان، به‌ویژه هنگام بارش باران، خطر لغزش، واژگونی و تصادف را چند برابر می‌کند. استفاده از موتورسیکلت در این شرایط نه‌تنها جان را به خطر می‌اندازد، بلکه باعث بروز تصادفات زنجیره‌ای و اختلال در ترافیک شهری می‌شود.