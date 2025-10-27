به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت بین‌المللی با حضور شرکت‌کنندگان از ۱۶ کشور جهان ازجمله روسیه، عمان، پاکستان، ترکیه، ویتنام و هند در شش رشته اصلی هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، ربات‌های جنگجو و پهپاد برگزار می‌شود.

عباس فشمی دبیر المپیک فناوری ۲۰۲۵ گفت: المپیک فناوری ۲۰۲۵ در ۶ حوزه اصلی و بیش از ۲۰ لیگ تخصصی برگزار می‌شود و با ثبت‌نام بیش از ۱۰ هزار نفر از داخل کشور و ۱,۰۵۵ نفر از ۶۵ کشور جهان، به یکی از بزرگ‌ترین رقابت‌های فناورانه منطقه تبدیل شده است. این آمار نشان می‌دهد المپیک فناوری از یک رویداد ملی فراتر رفته و به یک برند بین‌المللی بدل شده است.



فشمی گفت: از بین این ثبت‌نام‌کنندگان، حدود هزار نفر در رقابت نهایی حضور می‌یابند. این افراد پس از شرکت در رقابت‌های مقدماتی، جواز حضور در المپیک فناوری را کسب می‌کنند.



وی در ادامه جزئیات رقابت‌ها را تشریح کرد و افزود: در لیگ برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، بیشترین استقبال صورت‌گرفته است؛ به‌طوری که نزدیک به ۸ هزار نفر در این حوزه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. در لیگ امنیت سایبری نیز حدود ۲ هزار نفر حضور دارند و جوایزی معادل ۱۳ هزار دلار در نظر گرفته شده است. اینترنت اشیا، پهپاد و ربات جنگجو نیز از دیگر حوزه‌های پرطرفدار این رقابت‌ها هستند که با حمایت مشارکت‌کنندگان تخصصی و دانشگاهی برگزار می‌شود.

در هر رشته، لیگ‌های تخصصی طراحی شده تا مهارت‌های فنی شرکت‌کنندگان در شرایط واقعی سنجیده شود و برترین استعدادها برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی شوند.



هدف از برگزاری این رویداد، ترویج رقابت فناورانه، شناسایی نخبگان برتر، و ایجاد فرصت اشتغال در زیست‌بوم نوآوری کشور است. در کنار رقابت‌ها، بخش‌های ویژه‌ای از جمله نمایشگاه اشتغال، جلسات B2B، و کارگاه‌های تخصصی نیز برگزار خواهد شد.

مراسم رسمی افتتاحیه المپیک فناوری ۱۴۰۴ عصر امروز ۵ آبان در مرکز همایش‌های پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود و در آن گزارشی از روند اجرای بخش‌های مختلف و برنامه‌های بین‌المللی ارائه خواهد شد.