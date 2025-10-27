سلیمانی: پزشکی قانونی تنگستان در آستانه افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح دوشنبه در بازدید از ساختمان پزشکی قانونی در شهر اهرم، ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر اهرم در جهت تأمین و تجهیز این مرکز، تأکید کرد: راه‌اندازی ساختمان پزشک قانونی یکی از نیازهای مهم شهرستان است و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، مراحل نهایی آماده‌سازی آن در حال تکمیل است و بزودی شاهد آغاز به کار این مرکز خواهیم بود تا خدمات لازم را به شهروندان ارائه دهد.

فرماندار تنگستان همچنین با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های مختلف افزود: افتتاح این مرکز گامی مهم ارتقای خدمات عمومی و سلامت اداری شهرستان است و با همکاری همه‌ی دستگاه‌ها، تلاش خواهیم کرد تا زیرساخت‌های خدمت‌رسانی در تنگستان بیش از پیش توسعه یابد.

در ادامه این بازدید که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر اهرم و نماینده شهرداری برگزار شد، فرماندار خواستار تسریع در رفع مسائل جزئی باقی‌مانده و آماده‌سازی کامل زیرساخت‌های لازم شد تا ساختمان در موعد مقرر راه‌اندازی شود.