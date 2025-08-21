  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی تنگستان

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی تنگستان در دستور کار دولت وفاق ملی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در بازدید سرزده از درمانگاه شهید رجایی در شهر اهرم با تأکید بر اهمیت دسترسی آسان شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی، گفت: با به کارگیری از همه فرصت‌ها و بهره مندی از همه منابع سعی خواهیم کرد، مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان را در جهت خدمات دهی به عموم مردم تجهیز و ارتقا دهیم.

فرماندار تنگستان با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان، ادامه داد: ارتقا زیر ساخت‌ها، تقویت بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی، ایجاد مراکز بهداشتی جدید، افزایش تجهیزات پزشکی و همچنین آموزش نیروهای متخصص در دستور کار دولت وفاق ملی در تنگستان است.

وی بیان کرد: این بازدید، بخشی از برنامه‌های دولت در تنگستان جهت ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان بوده و امید است با همکاری استاندار و نماینده مردم در مجلس، شاهد ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان باشیم.

