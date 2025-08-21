ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در بازدید سرزده از درمانگاه شهید رجایی در شهر اهرم با تأکید بر اهمیت دسترسی آسان شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی، گفت: با به کارگیری از همه فرصت‌ها و بهره مندی از همه منابع سعی خواهیم کرد، مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان را در جهت خدمات دهی به عموم مردم تجهیز و ارتقا دهیم.

فرماندار تنگستان با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان، ادامه داد: ارتقا زیر ساخت‌ها، تقویت بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی، ایجاد مراکز بهداشتی جدید، افزایش تجهیزات پزشکی و همچنین آموزش نیروهای متخصص در دستور کار دولت وفاق ملی در تنگستان است.

وی بیان کرد: این بازدید، بخشی از برنامه‌های دولت در تنگستان جهت ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان بوده و امید است با همکاری استاندار و نماینده مردم در مجلس، شاهد ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان باشیم.