به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقه با تأکید بر روایت ایرانی و در محورهای گوناگونی از جمله خلیج همیشه فارس، زنان بزرگ ایران‌زمین، عزت و اقتدار ملی، استقلال و خودباوری، حماسه‌ها و اسطوره‌های بومی، سبک زندگی ایرانی-اسلامی، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، پاسداشت سرمایه‌های ملی و طبیعی کشور و نیز موضوع آزاد برگزار شد.

در مجموع بیش از ۴۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه مسابقه ارسال شد. با وجود گستردگی جغرافیایی آثار از روستاهای دوردست تا شهر تهران، بیشترین میزان مشارکت از استان تهران ثبت شده است. بیشتر شرکت‌کنندگان نیز دارای تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک بودند.

در نهایت، از میان آثار ارسالی، ۲۰ طرح داستانی برگزیده انتخاب شد. اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

۱. علی محرابی/ قم

۲. امین کارگر / شیراز

۳. مینا بریری / تهران / پاکدشت

۴. هما شهرام‌دخت / کرج

۵. سحر خاوری / تهران

۶. مریم کمالی / تهران

۷. الهام استرابی / تهران

۸. زهرا مظاهری / اصفهان

۹. مهدی اسکندری / تهران

۱۰. ناهید هاشملو / زنجان

۱۱. مهران معصومی / تهران / بهارستان

۱۲. الهام جعفری / تربت حیدریه

۱۳. علی مستجاب‌الدعواتی / اصفهان

۱۴. فاطمه ضیایی‌پور / قم

۱۵. شیوا حاجیانی / تهران

۱۶. زهرا سیالی / مراغه

۱۷. محمدحسین صفری / تهران

۱۸. محسن بیدآبادی / ساری

۱۹. نساء جعفری / کرج

۲۰. پوریا زرشناس / تهران

بر اساس اعلام دبیرخانه، مرحله بعدی مسابقه شامل نگارش یک فصل از طرح‌های منتخب است. سپس از میان این آثار، ده نویسنده برتر انتخاب خواهند شد تا در قالب دو گروه پنج‌نفره، در کارگاه‌های تخصصی داستان‌نویسی خودنویس شرکت کنند و طرح‌های خود را تا مرحله نگارش رمان توسعه دهند.

از مسابقه داستان‌نویسی «خودنویس» تاکنون بیش از ۷۰ اثر برگزیده آن به چاپ رسیده و در اختیار علاقه‌مندان به ادبیات داستانی ایرانی قرار گرفته است.