برگزیدگان ششمین دوره مسابقه خودنویس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان دوره ششم جشنواره خودنویس توسط دبیرخانه این رویداد معرفی شدند. داوری این دوره توسط نشر صاد با حضور میرشمسالدین فلاحهاشمی و علی سلیمی دبیر جشنواره خودنویس برگزار شد.
ششمین دوره مسابقه خودنویس با محور «خلیج همیشه فارس» و موضوعاتی، چون «عزت و اقتدار ملی»، «استقلال و خودباوری»، «حماسهها و اسطورههای بومی»، «رشادتهای اقوام غیور ایران»، «زنان بزرگ ایرانزمین»، «سبک زندگی ایرانی-اسلامی»، «خلیج همیشه فارس»، «پاسداشت سرمایههای ملی و طبیعی ایران» و «فرهنگ و تمدن ایران اسلامی» بود.
در مجموع بیش از ۴۰۰ اثر از سراسر کشور با پراکندگی جغرافیایی بالا و در ردههای سنی نوجوان تا بزرگسال که اغلب دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، به دبیرخانه جشنواره ارسال شد؛ ابتدا از میان این آثار ۲۰ اثر بهصورت طرح توسط هیئت داوران برگزیده شده که طی بررسیهای دقیقتر و در مرحلهی دوم، ۱۰ طرح نهایی انتخاب شده و توسط آقای سلیمی کامل شد.
طرحهای برگزیده، امتیاز ورود به کارگاه نگارش داستان را دریافت کرده و در مرحله دوم نیز در دو گروه تحت نظارت مربیان برجسته داستاننویسی تبدیل به داستان بلند و رمان خواهند شد و در نهایت سه رمان برتر انتخاب و معرفی میشوند.
اسامی ۱۰ طرح برگزیده نهایی خودنویس دوره ششم به شرح زیر است:
علی محرابی (فروغ ایران)، نساء جعفری (نفتخون)، زهرا سائلی (لالهای در برف)، الهام اِسترابی (کوره شماره پنج)، شیوا حاجیانی (گنجینه شائو)، سحر خاوری (یلدا و فرش گرد خاموش)، زهرا مظاهری (شبرنگ)، هدی اسکندری (چمروش روی شیروانی)، مهران معصومی (نفرین گاو)، مبینا بربری (نجوای خاک).
