۱۹ سارق طی ۴۸ ساعت در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان در ۴۸ ساعت گذشته با گشت زنی‌های هدفمند و اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۱۹ سارق شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات‌ها همچنین ۹ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتور سیکلت موتور سیکلت مسروقه کشف و سارقان در مجموع به ۶۴ فقره سرقت شامل وسایل نقلیه، داخل خودرو، کابل برق و سایر سرقت‌ها اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، همکاری و هماهنگی مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی با پلیس را در کاهش سرقت مؤثر دانست و از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود پیرامون موارد مشکوک و مجرمانه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.