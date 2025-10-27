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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

۱۹ سارق طی ۴۸ ساعت در اصفهان دستگیر شدند

۱۹ سارق طی ۴۸ ساعت در اصفهان دستگیر شدند

اصفهان _ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری ۱۹ سارق و کشف ۶۴ فقره سرقت طی ۴۸ ساعت گذشته در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان در ۴۸ ساعت گذشته با گشت زنی‌های هدفمند و اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۱۹ سارق شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات‌ها همچنین ۹ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتور سیکلت موتور سیکلت مسروقه کشف و سارقان در مجموع به ۶۴ فقره سرقت شامل وسایل نقلیه، داخل خودرو، کابل برق و سایر سرقت‌ها اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، همکاری و هماهنگی مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی با پلیس را در کاهش سرقت مؤثر دانست و از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود پیرامون موارد مشکوک و مجرمانه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6635881

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