ترامپ وارد توکیو شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تور آسیایی خود به منظور دیدار با «ناروهیتو» امپراتور و سانائه تاکایچی، اولین نخست وزیر زن ژاپن، وارد توکیو، پایتخت این کشور شود.

انتظار می‌رود که ترامپ امروز با ناروهیتو و سپس فردا با تاکایچی دیدار کند. این چهارمین سفر ترامپ به ژاپن در کسوت رئیس جمهور آمریکا و نخستین سفرش به توکیو از ژوئن ۲۰۱۹ تاکنون محسوب می‌شود. او در آن سال به منظور حضور در اجلاس «گروه ۲۰» که به میزبانی اوساکا برگزار شد، به ژاپن سفر کرد. همچنین این نخستین سفر ترامپ به ژاپن در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش است.

ترامپ از مالزی راهی ژاپن شده است. مذاکره‌کنندگان تجاری آمریکا و چین در مالزی از پیشرفت قابل‌توجهی در مسیر کسب یک توافق تجاری بالقوه خبر دادند که تنش‌ها را پیش از دیدار احتمالی ترامپ و، شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین در این هفته کاهش داد.

ترامپ همچنین اعلام کرده که آماده است تا تور آسیایی خود را برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی تمدید کند، هرچند هیچ برنامه مشخصی برای این دیدار احتمالی تعیین نشده است.

دولت کره جنوبی امروز اعلام کرد که احتمال برگزاری دیدار بین ترامپ و کیم را بعید می‌داند.