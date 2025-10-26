به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به مالزی و حضور در مراسم امضای توافقنامه آتش‌بس گسترده میان تایلند و کامبوج، بار دیگر مدعی شد که به هشت جنگ پایان داده است.

ترامپ که یکی از امضاکنندگان این توافق توافق صلح بود، مدعی شد: این یکی از هشت جنگی است که دولت من در فقط هشت ماه به پایان رسانده؛ ما به طور متوسط هر ماه یک جنگ را تمام کرده‌ایم و تنها یک جنگ باقی مانده است!

وی همچنین ادعا کرد: نمی‌توانم تصور نمی‌کنم هیچ رئیس‌ جمهوری تاکنون حتی یک جنگ را حل کرده باشد. آنها جنگ‌ها حل نمی‌کنند بلکه آنها را شروع می‌کنند.

ترامپ که مدعی مداخله در مذاکرات آتش‌بس جهت حل مناقشه مرزی میان کامبوج و تایلند و کمک به حل این جنگ پنج روزه شده است، ادامه داد: به نمایندگی از ایالات متحده، باعث افتخار است که به حل این مناقشه کمک کرده‌ام.

مراسم امضای این توافق در کوالالامپور، پایتخت مالزی اندکی پس از ورود ترامپ برای حضور در اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(آسه‌آن) برگزار شد.

ترامپ افزود: کشتار زیادی در جریان بود. و سپس ما خیلی سریع آن را متوقف کردیم. ما کاری کردیم که بسیاری می‌گفتند غیرممکن است.