به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرار از سرزمین‌های اشغالی به ویژه در طول جنگ و پس از آن، به منبع اصلی نگرانی سردمداران رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. گزارشی که توسط مرکز تحقیقات و اطلاعات کنست تهیه شده، ارقام تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهد که حاکی از آن است که در دوره بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بیش از ۱۴۵ هزار نفر از صهیونیست‌هایی که عمدتاً از مهاجران بودند، سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند.

بر اساس این گزارش که روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت تنها بخش‌هایی از آن را منتشر کرد، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، ۱۴۵ هزار و ۹۰۰ نفر بیش از کسانی که برای اقامت به سرزمین‌های اشغالی آمده‌اند، از این منطقه فرار کرده‌اند. در سال ۲۰۲۰، ۳۴ هزار صهیونیست برای مدت طولانی اسرائیل را ترک کرده‌اند. این رقم در سال بعد، ۴۳ هزار و ۴۰۰ نفر بود. در این مدت ۳۲ هزار و ۵۰۰ در سال ۲۰۲۰ و ۲۳ هزار و ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۲۱ در سرزمین‌های اشغالی اقامت کرده‌اند.

در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، افزایش قابل توجهی در تعداد صهیونیست‌های فراری از سرزمین‌های اشغالی ثبت شد. در سال ۲۰۲۲، ۵۹ هزار و ۴۰۰ صهیونیست از اسرائیل فرار کردند که ۴۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت. در سال بعد این رقم با ۳۹ درصد افزایش به عدد ۸۲ هزار و ۸۰۰ اسرائیلی رسید. این روند سعودی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافت.

بیشتر فراریان از سرزمین‌های اشغالی، تحصیلات بالاتری نسبت به میانگین جمعیت دارند. ۵۴ درصد از این عده ۱۳ سال یا بیشتر تحصیل کرده‌اند و ۲۶ درصد دارای تحصیلات آکادمیک کامل هستند. ۵۴ درصد از فراریان در مناطق تل‌آویو و مرکزی سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کردند و تنها حدود ۱۰ درصد از آنها از مناطق شمالی یا جنوبی بودند.

بی برنامگی تل‌آویو

بسیاری از ساکنان سرزمین‌های اشغالی معتقدند که کابینه این رژیم هیچ برنامه سیستماتیکی برای توقف این پدیده و تشویق بازگشت مهاجران به سرزمین‌های اشغالی ندارد. بر اساس داده‌های دفتر آمار مرکزی، ۷۹ هزار صهیونیست طی سال عبری صهیونیستی از اسرائیل فرار کرده‌اند.

این آمارها در حالی است که طبق برآوردهای داخلی در سرزمین‌های اشغالی موج گسترده و تازه ای از فرار صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی پس از برگزاری انتخابات کنست در سال آینده و روشن شدن هویت کابینه آینده رژیم صهیونیستی صورت خواهد گرفت. محافل رسانه‌ای و سیاسی صهیونیست بر این باور هستند که مؤلفه‌های شروع انتخابات زودهنگام روشن شده و سوال در خصوص ماهیت جریان پیروز یا بازنده در انتخابات نیست، بلکه سوال این است که رژیم صهیونیستی به کدام سمت خواهد رفت؟

بر اساس یک نظرسنجی ویژه کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی که توسط مینو گیوا از مؤسسه سمپل انجام شد، ۷۰% از اسرائیلی‌ها معتقدند که این انتخابات سرنوشت‌سازترین انتخابات برای آینده رژیم صهیونیستی است.

در این نظرسنجی از صهیونیست‌ها پرسیده شده که پس از شکست ۷ اکتبر، آیا فکر می‌کنید همه سیاستمداران باید تغییر کنند؟ " ۶۳ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی پاسخ مثبت به این سوال دادند و کمتر از یک سوم (۲۹%) با آن موافقت نکردند.

در ادامه از شرکت کنندگان در خصوص ارتباط انتخابات و ایده فرار آنها از سرزمین‌های اشغالی پرسیده شد که ۱۷ درصد از صهیونیست‌ها اعلام کردند که بعد از انتخابات مهاجرت خواهند کرد. بخش بزرگی از صهیونیست‌هایی که به دنبال فرار از اسرائیل هستند، از دانشگاهیان و صاحبان پروژه‌های فنی نوپا هستند.