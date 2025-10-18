انصارالله: طوفان الاقصی روند فروپاشی رژیم صهیونیستی را تسریع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با وبسایت العهد درباره نتایج و پیامدهای عملیات طوفان الاقصی گفت: هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطفی برای رژیم صهیونیستی بود، چرا که سیستمهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی آن در عرض چند ساعت فرو ریخت و اگر حمایت نامحدود آمریکا و غرب و هم دستی اعراب نبود، این رژیم فرو میپاشید.
طوفان الاقصی، اسرائیل را رسوا کرد
الاسد میافزاید که عملیات مبارک طوفان الاقصی اسرائیل را در برابر جهان از نظر سیاسی، نظامی و در هر زمینهای رسوا کرد و امروز جهان، رژیم صهیونیستی را یک هیولای منفور میداند که باید منزوی شود.
الاسد تأکید کرد که تلاشهای صهیونیستها در طول ۸ دهه برای معرفی یهودیان اشغالگر در فلسطین به عنوان مظلوم و مستضعف، پس از نسلکشی و حجم فجیع بمباران، تخریب، کشتار، محاصره و گرسنگی در غزه کاملاً از بین رفت و حقایق آشکار شد.
وی افزود: به این ترتیب رژیم جنایتکار صهیونیست منزوی شد و سرکردگان آن در دادگاههای بینالمللی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و تظاهرات و راهپیماییهای ضد صهیونیستی در کشورهای غربی برپا شد که خواستار قطع روابط کشورها با رژیم جنایتکار و متوحش صهیونیستی بودند.
فروپاشی اسطوره ارتش شکستناپذیر
به گفته الاسد، رژیم جنایتکار صهیونیستی در تمام جنبههای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و سیاسی خود ضربات سختی دریافت کرد. اشتباهات بزرگ سیستمهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی و ساختار اجتماعی آن آشکار شد و امنیت وجودی آن تهدید شده است.
این رهبر انصار الله تأکید میکند که روز ۷ اکتبر دروغ ارتش شکستناپذیر را افشا کرد، و هر حمله موشکی یا پهپادی یمن، لبنان، ایران یا عراق به رژیم صهیونیستی، یک میخ به تابوت آن بود و باعث از دست دادن اعتماد شهرکنشینان به بقا در سرزمینهای اشغالی و افزایش شتاب مهاجرت معکوس شد.
حزام الاسد تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با تجهیزات نظامی خود از دریای مدیترانه عقبنشینی کرد و از شکستن محاصره کامل خود از سمت دریای سرخ ناتوان بود. تمام این نتایج باعث تسریع در روند سقوط رژیم صهیونیستی خواهد شد.
