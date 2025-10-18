  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

انصارالله: طوفان الاقصی روند فروپاشی رژیم صهیونیستی را تسریع کرد

انصارالله: طوفان الاقصی روند فروپاشی رژیم صهیونیستی را تسریع کرد

عضو ارشد انصارالله یمن عواملی که باعث تسریع در روند فروپاشی رژیم صهیونیستی در نتیجه عملیات طوفان الاقصی خواهد شد را برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با وب‌سایت العهد درباره نتایج و پیامدهای عملیات طوفان الاقصی گفت: هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطفی برای رژیم صهیونیستی بود، چرا که سیستم‌های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی آن در عرض چند ساعت فرو ریخت و اگر حمایت نامحدود آمریکا و غرب و هم دستی اعراب نبود، این رژیم فرو می‌پاشید.

طوفان الاقصی، اسرائیل را رسوا کرد

الاسد می‌افزاید که عملیات مبارک طوفان الاقصی اسرائیل را در برابر جهان از نظر سیاسی، نظامی و در هر زمینه‌ای رسوا کرد و امروز جهان، رژیم صهیونیستی را یک هیولای منفور می‌داند که باید منزوی شود.

الاسد تأکید کرد که تلاش‌های صهیونیست‌ها در طول ۸ دهه برای معرفی یهودیان اشغالگر در فلسطین به عنوان مظلوم و مستضعف، پس از نسل‌کشی و حجم فجیع بمباران، تخریب، کشتار، محاصره و گرسنگی در غزه کاملاً از بین رفت و حقایق آشکار شد.

وی افزود: به این ترتیب رژیم جنایتکار صهیونیست منزوی شد و سرکردگان آن در دادگاه‌های بین‌المللی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و تظاهرات و راهپیمایی‌های ضد صهیونیستی در کشورهای غربی برپا شد که خواستار قطع روابط کشورها با رژیم جنایتکار و متوحش صهیونیستی بودند.

فروپاشی اسطوره ارتش شکست‌ناپذیر

به گفته الاسد، رژیم جنایتکار صهیونیستی در تمام جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و سیاسی خود ضربات سختی دریافت کرد. اشتباهات بزرگ سیستم‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی و ساختار اجتماعی آن آشکار شد و امنیت وجودی آن تهدید شده است.

این رهبر انصار الله تأکید می‌کند که روز ۷ اکتبر دروغ ارتش شکست‌ناپذیر را افشا کرد، و هر حمله موشکی یا پهپادی یمن، لبنان، ایران یا عراق به رژیم صهیونیستی، یک میخ به تابوت آن بود و باعث از دست دادن اعتماد شهرک‌نشینان به بقا در سرزمین‌های اشغالی و افزایش شتاب مهاجرت معکوس شد.

حزام الاسد تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با تجهیزات نظامی خود از دریای مدیترانه عقب‌نشینی کرد و از شکستن محاصره کامل خود از سمت دریای سرخ ناتوان بود. تمام این نتایج باعث تسریع در روند سقوط رژیم صهیونیستی خواهد شد.

کد خبر 6625730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها