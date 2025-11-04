مسمومیت با الکل‌؛ نابینایی و مرگ در یک جرعه!

شاهین شادنیا، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره خطر مسمومیت با الکل‌ هشدار داد و گفت: در کشور ما به‌دلیل محدودیت‌های قانونی و شرعی تولید مشروبات الکلی وجود ندارد، بنابراین مواردی که به عنوان مسمومیت الکلی مشاهده می‌کنیم، عمدتاً ناشی از مصرف مشروبات دست‌ساز و غیرمجاز است و این مواد معمولاً حاوی الکل متانول هستند که سمی و خطرناک است.

وی افزود: متانول در بدن به ترکیبات سمی تبدیل می‌شود و این مواد می‌توانند باعث آسیب‌های شدید چشمی، نارسایی کلیوی و در موارد شدید، منجر به مرگ شوند. حتی مصرف مقادیر کم متانول نیز ممکن است نابینایی دائمی ایجاد کند.

شادنیا با اشاره به اینکه در موارد زیادی افراد بدون اطلاع از وجود متانول در مشروبات دچار مسمومیت می‌شوند، تأکید کرد: متأسفانه در برخی موارد این الکل‌ها عمداً یا سهواً در ترکیب نوشیدنی‌های تقلبی استفاده می‌شوند و فرد گمان می‌کند که الکل اتیلیک مصرف کرده است، در حالی‌که متانول خاصیت سمی دارد.

نشانه‌های اولیه مسمومیت با الکل‌های سمی را جدی بگیرید

وی درباره علائم اولیه مسمومیت با الکل‌های سمی گفت: علائم معمولاً چند ساعت پس از مصرف ظاهر می‌شود و شامل تهوع، استفراغ، درد شکمی، تاری دید، ضعف، گیجی، کاهش سطح هوشیاری و در موارد شدید کما و مرگ است. مشاهده این علائم پس از مصرف مشروبات دست‌ساز نیازمند مراجعه فوری به اورژانس است.

رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم در پایان به مناسبت «هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها» خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این هفته، آگاه‌سازی جامعه درباره انواع مسمومیت‌ها، از جمله مسمومیت با الکل، دارو، مواد شوینده و قارچ‌های سمی است تا مردم بدانند چگونه از بروز این حوادث پیشگیری کنند و در صورت وقوع، چه اقداماتی انجام دهند.

وی از مردم خواست: هیچ‌گاه از مشروبات الکلی استفاده نکنند و در صورت بروز هرگونه علائم مشکوک، بدون اتلاف وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.

علائم هشداردهنده مسمومیت با مونوکسید کربن

وی گفت: گاز مونوکسید کربن، بی‌بو و بی‌رنگ، می‌تواند در محیط‌های بسته جان افراد را تهدید کند و به آن «قاتل خاموش» می‌گویند و علائم اولیه استنشاق این گاز شبیه سرماخوردگی و ناراحتی عمومی است و شامل ضعف و کسالت، تهوع و استفراغ، سردرد و گرفتگی عضلانی می‌شود و مشاهده چنین علائمی در محیطی که وسایل گرمایشی روشن است، می‌تواند نشانه تولید مونوکسید کربن باشد.

شادِنیا تأکید کرد: بهترین اقدام پیشگیرانه، تهویه محیط است و باید پنجره‌ها را باز کرده و خود یا فرد مصدوم را از محیط آلوده خارج کرد، همچنین توصیه شد که وسایل گرمایشی حتماً توسط افراد ماهر نصب و از سلامت دودکش‌ها اطمینان حاصل شود.

درمان مسمومیت با مونوکسید کربن

وی ادامه داد: درمان اصلی، اکسیژن درمانی ۱۰۰ درصد است. اگر گاز وارد بدن شود، پاکسازی آن در هوای آزاد ۴ تا ۶ ساعت طول می‌کشد، اما با اکسیژن ۱۰۰ درصد این زمان به حدود یک ساعت و نهایتاً ۹۰ دقیقه کاهش می‌یابد و میزان آسیب به بدن به طرز قابل توجهی کمتر می‌شود.

شادِنیا در پایان به مردم توصیه کرد: حتی علائم خفیف ناشی از مونوکسید کربن را جدی بگیرند، تهویه محیط را رعایت کنند و در صورت بروز مسمومیت، فوراً اقدام به اکسیژن درمانی و انتقال فرد مصدوم به هوای آزاد نمایند تا از آسیب‌های جدی و طولانی‌مدت جلوگیری شود.