محسن لعل حسن‌زاده، رئیس آموزش همگانی سازمان اورژانس کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گفت: هر ساله در فصل سرما شاهد مسمومیت‌های شدید ناشی از این گاز هستیم که متأسفانه تعدادی از آنها منجر به فوت می‌شوند.

بازدید و پیشگیری، نخستین گام

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: با شروع سردی هوا، هنوز فرصت داریم تا قبل از راه‌اندازی وسایل گرمایشی نسبت به بازدید لوله‌ها، مسیر دودکش‌ها، استاندارد بودن و عملکرد صحیح تجهیزات اقدام کنیم. مسیر دودکش به ویژه اهمیت دارد؛ ممکن است محل لانه پرندگان یا انسداد دیگری داشته باشد و منجر به نشت گاز CO شود. حتی جابجایی اتصالات بر اثر باد یا عوامل دیگر می‌تواند خطرناک باشد.

لعل حسن‌زاده افزود: گاز مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بوست و تنها با دستگاه‌های دتکتور قابل شناسایی است. بدون علائم بالینی، هیچ راهی برای شناسایی آن وجود ندارد.

علائم مسمومیت را جدی بگیرید

وی توضیح داد: علائم اولیه معمولاً خفیف است؛ سردرد، سرگیجه و ضعف ممکن است شبیه سرماخوردگی جلوه کند. اما اگر مسمومیت ادامه یابد، به کاهش سطح هوشیاری، اختلال در عملکرد قلب و عروق و آسیب به سلول‌های مغزی منجر می‌شود و مشاهده علائم به صورت گروهی نشانه خطر جدی است.

اقدامات ضروری در مواجهه با مسمومیت

لعل حسن‌زاده گفت: اولین گام خروج فرد از محیط آلوده است. اگر امکان خروج وجود ندارد، باز کردن پنجره‌ها و تهویه محیط تا رسیدن کمک حیاتی است و گاز CO تمایل شدیدی برای اتصال به هموگلوبین دارد و حتی مقادیر کم می‌تواند خطرناک باشد و تماس سریع با اورژانس و پیروی از دستورالعمل‌های پرستاران تلفنی ۱۱۵ تا رسیدن نیروهای پیشرفته درمانی می‌تواند اثرات حادثه را کاهش دهد.

خطر انواع وسایل سوختی

رئیس آموزش همگانی اورژانس کشور هشدار داد: هر نوع وسیله سوختی فسیلی، از جمله بخاری‌ها، زغال در طبیعت، گاز پیکنیک در خودرو و خودروهای روشن در پارکینگ، می‌تواند منجر به مسمومیت شود. کاهش هوشیاری و خواب‌آلودگی در اثر CO باعث می‌شود فرد نتواند خود را نجات دهد و جان خود را از دست بدهد.

وی تأکید کرد: با اقدامات پیشگیرانه، بازدید تجهیزات و آگاهی نسبت به علائم، می‌توانیم از بروز مسمومیت‌های مرگبار جلوگیری کنیم. هدف ما این است که فصل سرما را بدون حادثه و با سلامت کامل پشت سر بگذاریم.