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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

پویش ملی «به احترام حضرت زینب(س)، می‌بخشم» در گلستان آغاز شد

پویش ملی «به احترام حضرت زینب(س)، می‌بخشم» در گلستان آغاز شد

گرگان-رئیس مرکز حل اختلاف استان گلستان از آغاز پویش ملی «به احترام حضرت زینب(س)، می‌بخشم» هم‌زمان با سراسر کشور در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری اظهار کرد: این پویش از امروز پنجم آبان‌ماه آغاز و به مدت یک ماه در سطح استان اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت صلح‌یاران، متنفذین محلی و دستگاه‌های همکار افزود: هدف از این پویش، جلب رضایت طرفین دعوا در پرونده‌های قابل سازش و ترویج فرهنگ گذشت در جامعه است.

جعفری با اشاره به نقش این پویش در کاهش تنش‌های اجتماعی افزود: اجرای این طرح می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش اختلافات و حل مسالمت‌آمیز دعاوی کمک کند و اثرات مثبت و ماندگاری در جامعه به همراه داشته باشد.

رئیس مرکز حل اختلاف استان در پایان از رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی خواست تا با اطلاع‌رسانی گسترده، در معرفی و تحقق اهداف این پویش مشارکت کنند و تأکید کرد: فرهنگ گذشت، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه است که با همکاری همگانی می‌توان آن را نهادینه کرد.

کد مطلب 6636066

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