به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری اظهار کرد: این پویش از امروز پنجم آبان‌ماه آغاز و به مدت یک ماه در سطح استان اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت صلح‌یاران، متنفذین محلی و دستگاه‌های همکار افزود: هدف از این پویش، جلب رضایت طرفین دعوا در پرونده‌های قابل سازش و ترویج فرهنگ گذشت در جامعه است.

جعفری با اشاره به نقش این پویش در کاهش تنش‌های اجتماعی افزود: اجرای این طرح می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش اختلافات و حل مسالمت‌آمیز دعاوی کمک کند و اثرات مثبت و ماندگاری در جامعه به همراه داشته باشد.

رئیس مرکز حل اختلاف استان در پایان از رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی خواست تا با اطلاع‌رسانی گسترده، در معرفی و تحقق اهداف این پویش مشارکت کنند و تأکید کرد: فرهنگ گذشت، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه است که با همکاری همگانی می‌توان آن را نهادینه کرد.