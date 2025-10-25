بی بی سی فاش کرد؛ اعتصاب غذای زندانیان بحرینی از ۲ هفته پیش

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه عربی ۲۱ به نقل از شبکه انگلیسی بی بی سی اعلام کرد که بیش از ۹۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در بحرین در ساختمانهای ۲ و ۱۲ زندان بد نام «جو» دست به اعتصاب غذا زدهاند.
بر اساس اعلام این منبع رسانهای، این اولین بار نیست که این زندان شاهد چنین اعتصابی است، زیرا زندانیان قبلاً به دلایل مختلف دست به اعتصاب زدهاند که بیشتر آنها مربوط به درخواست بهبود شرایط بازداشت یا درخواست آزادی بیقید و شرط بوده است.
بحرین از سال ۲۰۱۱ و در پی اعتراضات عمومی علیه حاکمیت این کشور شاهد موج گسترده سرکوب شیعیان بوده و بسیاری از فعالان سیاسی شیعه را به اتهامهای واهی و گاه به اتهام قرار دادن یک پست در فضای مجازی به زندان انداخته است. دور جدید اعتراضات در زندان جو که مخصوص نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است، از اواسط مهرماه آغاز سده است و زندانیان نامههایی به اداره زندان ارسال کردند و در آنها «حق خود برای آزادی» را مطالبه کردند.
بعد از نادیده گرفته شدن این مطالبات، زندانیان ابتدا از دریافت وعده صبحانه و سپس وعده شام خودداری کردند و نهایتاً از تاریخ ۱۴ اکتبر دست به اعتصاب غذای نامحدود زدهاند.
یکی از زندانیان که خواست نامش فاش نشود، گفته است که در حال حاضر اعتصاب غذا در زندانهای بحرین وارد هفته دوم خود شده است و حدود ۹۰ زندانی سیاسی در آن شرکت دارند که وضعیت سلامتی برخی از آنها به شدت وخیم شده است، به طوری که سطح قند خون برخی به سطوح پایینی کاهش یافته و تعدادی از آنها بیهوش شده و برخی با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدهاند.
این زندانی ادامه داد: ما به اعتصاب خود ادامه میدهیم، و صدای خود را از داخل سلولها برای دفاع از حق خود برای آزادی که مدتهاست منتظر آن بودهایم، بلند میکنیم.
وی اشاره کرد که تعدادی از زندانیان از زمان حوادث موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ زندانی هستند، به طوری که برخی از آنها نزدیک به ۱۵ سال را بدون هیچ چشماندازی در زندان سپری کردهاند.
وی افزود که زندانیان در طول سالهای بازداشت خود از شکنجه و بیتوجهی پزشکی و جیرهبندی آب، برق و تهویه و کاهش میزان غذا رنج میبرند که منجر به مرگ تعدادی از همبندیهایشان شده است.
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