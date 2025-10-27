به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی‌فرد فرمانده قرارگاه مشترک پدافند خاتم‌الانبیاء (ص) کشور و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با خانواده شهیدان «صفادل» و «عرفانیان» از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، با بیان اینکه شهدا نماد شجاعت و ایستادگی در برابر دشمنان هستند، اظهار داشت: ایثارگری، ازخودگذشتگی و فداکاری‌های این عزیزان باید سرمشق و الگویی برای همگان باشد، وظیفه ما این است که یاد و خاطره این شهدای گران‌قدر را زنده نگه داریم و از ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کنیم.

امیر صباحی‌فرد خانواده شهدا را قلب تپنده نظام جمهوری اسلامی و امید ملت ایران دانست و افزود: خانواده شهدا نه‌تنها در سخت‌ترین روزها و در زمان جنگ، بلکه در تمامی عرصه‌ها، با ایستادگی و مقاومت خود مایه امید و دلگرمی برای ملت ایران بوده‌اند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) ادامه داد: خانواده‌های شهدا باید بدانند که همیشه در کنارشان هستیم و پاسداری از یاد و نام این عزیزان را مهم‌ترین وظیفه خود می‌دانیم.

وی با تأکید بر اینکه یاد و خاطره مجاهدت‌های شهدا همواره در تاریخ ایران اسلامی باقی خواهد ماند، گفت: شهدا با جانفشانی و فداکاری‌های خود، نه‌تنها راه سعادت را برای خود هموار کردند، بلکه با ایثار و ازخودگذشتگی‌شان، درس‌های بزرگی برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند.

امیر صباحی‌فرد خاطرنشان کرد: شهدا با اراده قوی خود، ثابت کردند که عشق به وطن و ایمان به ارزش‌ها، می‌تواند انسان را به اوج قله‌های فضیلت برساند.‌