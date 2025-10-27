توکلی: عملیات اجرایی محدوده تونل تیر در محور جیرفت -سه راهی بم آغاز شد

پیمان توکلی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل در جنوب کرمان و فراهم سازی مسیر ایمن و روان برای ترانزیت محصولات کشاورزی، عملیات اجرایی محدوده تونل تیر در محور جیرفت – سه‌راهی بم آغاز شد.

پیمان توکلی، افزود: محور جیرفت به سه راهی بم یکی از مسیرهای اصلی و پرتردد جنوب استان کرمان به شمار می‌رود که به دلیل اهمیت آن در انتقال محصولات کشاورزی به سایر مناطق کشور از اولویت‌های اصلی برنامه‌های اجرایی این اداره‌کل محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان ا با اشاره به پیشرفت مطلوب عملیات عمرانی این محور افزود: از مجموع ۵۶ کیلومتر مسیر در محدوده جنوب کرمان تاکنون ۴۳ کیلومتر به بهره برداری رسیده و روند اجرایی بخش‌های باقیمانده با سرعت و جدیت در حال انجام است.

توکلی، از اجرای محدوده تونل مرداد تا دی به طول ۳.۵ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد خبر داد و گفت: هم زمان با این طرح قرارداد محدوده تونل تیر نیز با پیمانکار منعقد شده و عملیات اجرایی آن رسماً آغاز شده است.

وی افزود: محور جیرفت به سه راهی بم از شریان‌های حیاتی جنوب استان است که علاوه بر اتصال شهرستان‌های جنوبی به مرکز کشور در تقویت مبادلات اقتصادی، رونق حمل و نقل و افزایش سطح تولید و اشتغال منطقه نقشی مؤثر دارد.

توکلی، خاطرنشان کرد: با تکمیل بخش‌های باقی مانده این محور، ایمنی تردد افزایش یافته و دسترسی سریع‌تر به بازارهای مصرف و مراکز صنعتی کشور فراهم می‌شود این مهم می‌تواند موجب شتاب گیری توسعه اقتصادی و اجتماعی در جنوب کرمان شود.