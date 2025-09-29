توکلی: احداث باند دوم محور قلعه گنج به کهنوج شتاب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان توکلی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: عملیات اجرایی احداث باند دوم محور قلعه‌گنج به کهنوج به طول ۶۵ کیلومتر با سرعت در حال پیشروی است و تا بهمن ماه سال جاری پنج کیلومتر از قطعه اول این مسیر تکمیل و به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات اجرایی این پروژه در دو نقطه از سمت قلعه گنج فعال است گفت: مناقصه احداث چهار کیلومتر از سمت کهنوج با اعتبار اولیه ۱۲۰ میلیارد ریال به زودی برگزار می‌شود که با اجرای این بخش سرعت پیشرفت پروژه افزایش چشمگیری خواهد یافت.

توکلی، با اشاره به جایگاه راهبردی این محور خاطرنشان کرد: این مسیر علاوه بر نقش حیاتی در تردد مردم منطقه برای حمل ونقل محصولات کشاورزی و توسعه اقتصادی جنوب استان کرمان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل راه وشهر سازی جنوب کرمان با تاکید بر اینکه راه‌های جنوب این استان زیرساخت اصلی توسعه هستند، افزود: تکمیل محورهایی مانند قلعه‌گنج به کهنوج هم امنیت سفر را افزایش می دهد و هم رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه را تضمین می کند که تلاش داریم هرچه زودتر این مهم به بهره برداری برسد.

توکلی ادامه داد: با وجود محدودیت های مالی تلاش بر آن است که پروژه با کمترین توقف تا تکمیل کامل پیش رود.