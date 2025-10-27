ناصر مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از شهریورماه امسال تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ خانواده جدید شامل بیش از شش هزار نفر با هدف تقویت معیشت و توانمندسازی در فهرست حمایت‌های کمیته امداد قرار گرفته‌اند.

وی توضیح داد: این گروه از خانواده‌ها که همگی در دهک‌های پایین اقتصادی (دهک‌های یک تا سه) قرار دارند، پیش‌تر تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبوده و از درآمد ثابت یا پایدار برخوردار نبوده‌اند.

به گفته مرادی پویانی، جذب این خانوارها با مجوز و سهمیه اختصاص‌یافته از سوی اداره‌کل مرکزی کمیته امداد کشور صورت گرفته و علاوه بر کمک‌هزینه‌های معیشتی، برنامه‌های اشتغال‌زایی و آموزش‌های خوداتکایی نیز برای آنان در دستور کار است.

مدیرکل کمیته امداد استان تأکید کرد: در مرحله بعدی، خانواده‌های واجد شرایط اقتصادی مشابه در سطح استان بر اساس شاخص‌های اولویت‌بندی و دهک‌بندی مورد حمایت قرار خواهند گرفت تا مسیر توانمندسازی و کاهش وابستگی اقتصادی در ایلام تداوم یابد.