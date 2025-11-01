مرادی:۳هزار قلم کالای خانگی ضروری در بین نیازمندان ایلام توزیع شد

ناصر مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این کالاهای خانگی شامل: یخچال، تلویزیون، فرش، جاروبرقی، لباسشویی، کولرهای آبی و گازی و اقلام دیگر بوده که به صورت رایگان در اختیار خانواده‌های مددجوی نیازمند قرار گرفته‌اند.

وی همچنین گفت: ارزش این تعداد اقلام خانگی حدود ۲۲ میلیارد تومان بوده که از محل اعتبارات کمیته امداد تأمین شده است.

مرادی با بیان اینکه توزیع این اقلام و کالاهای خانگی در بین نیازمندان تا پایان سال ادامه دارد تصریح کرد: این نهاد نیاز خانواده‌های مددجو به کالاهای خانگی را رصد و اولویت بندی نموده و توزیع این اقلام بر اساس نیازسنجی صورت می‌گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام تصریح کرد: علاوه بر این تعداد کالاهای خانگی، در سال جاری نیز تاکنون برای بیش از ۶۵۰ زوج مددجو کالاهای جهیزیه تأمین شده است.