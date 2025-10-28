ادیک مگردیچیان تولیدکننده صنعت اسباب بازی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌های موجود در این صنعت گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت اسباب‌بازی در ایران، مربوط به دسترسی به مواد اولیه پتروشیمی تولید داخل است که متأسفانه به دست تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد. این مشکل مانعی جدی برای فعالان این حوزه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: چالش دیگری که باید به آن اشاره کرد، مسئله مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات که ما بابت محصولات‌مان پرداخت می‌کنیم، امکان دریافت مستقیم از مشتریان را ندارد و در نتیجه فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌شود. قانون‌گذاران باید در این زمینه بازنگری کنند؛ یا این مالیات باید به طور کامل حذف شود، یا چارچوب اجرایی آن باید اصلاح شود تا تمامی سیستم‌ها تحت نظارت مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرند، به‌گونه‌ای که امکان فرار مالیاتی کاملاً از بین برود. در این صورت، شفاف‌سازی وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌ها و افراد حقیقی بهتر خواهد شد.

شرکت‌هایی با برق مصرفی بالای ۵۰ آمپر مشمول مالیات ارزش افزوده هستند

این تولیدکننده گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده در قانون‌گذاری اخیر این است که شرکت‌هایی با برق مصرفی بالای ۵۰ آمپر مشمول مالیات ارزش افزوده هستند. این قانون مشکلاتی را ایجاد کرده است، زیرا تولیدکنندگان برای فعالیت نیاز به برق مناسب دارند و بنگاه‌هایی که مصرف برق کمتری دارند از پرداخت این مالیات معاف هستند و کنار دیگر فعالان صنعتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر مشتریان بازار ممکن است ترجیح دهند با واحدهایی همکاری کنند که مالیات ارزش افزوده نمی‌پردازند، زیرا هزینه کمتری به آن‌ها تحمیل می‌شود. این شرایط باعث می‌شود برخی شرکت‌ها که مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده هستند، با چالش‌های بزرگی روبرو شوند.

وی یادآور شد: شرکت‌هایی که ساختار حقوقی مشخص دارند معمولاً مشکلات کمتری با اداره مالیات دارند ولی افراد حقیقی با دشواری‌های بیشتری مواجه هستند؛ زیرا بسیاری از اسناد لازم برای ارائه به اداره مالیات را تهیه نمی‌کنند یا امکان آماده‌سازی ندارند. این مسائل نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین موجود هستند تا فضای رقابتی و عملکردی در صنعت شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود.

مگردیچیان با اشاره به وضعیت قاچاق اسباب بازی گفت: ای کاش کالاهایی وارد کشور می‌شدند که در داخل توان تولیدشان وجود ندارد. به جای آن، اگر حمایت مؤثری از تولیدکنندگان داخلی بشود، مانند ارائه وام‌های بلندمدت، آن‌ها می‌توانند تجهیزات خود را نوسازی کرده و تکنولوژی‌های جدید وارد کنند. ایران ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه تولید دارد و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی استعداد و خلاقیت لازم را دارند تا از فرصت‌ها استفاده کنند و پیشرفت چشمگیری داشته باشند.

تولیدکنندگان ایرانی معمولاً توانسته‌اند کیفیت محصولات خود را ثابت کنند

وی افزود: یکی از مشکلات موجود این است که قاچاق کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، همچنان ادامه دارد. این موضوع باعث می‌شود که فرصت رشد برای تولیدکنندگان داخلی محدود شود. تولیدکنندگان ایرانی معمولاً توانسته‌اند کیفیت محصولات خود را ثابت کنند، اما گاه با الگوبرداری یا کپی‌سازی مواجه هستند که این امر در برخی موارد به کاهش تنوع و خلاقیت منجر می‌شود.

این تولیدکننده گفت: برای مثال در صنعت اسباب‌بازی ایده‌های نوآورانه‌ای داریم، اما باز هم مشکل کپی‌سازی چه در داخل کشور و چه خارج از آن، تولیدات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه دسترسی آسان به کالاهای خارجی با قیمت ارزان‌تر، رقابت را برای تولیدات داخلی سخت‌تر کرده است. پیشنهاد این است که نظارت جدی بر جلوگیری از قاچاق صورت گیرد تا فضای بهتری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.

مگردیچیان گفت: اگرچه برخی عوامل خارجی نیز وجود دارند که تحت کنترل نیستند، اما با ایجاد این فرصت‌ها، می‌توان به رشد بیشتر صنعت داخل کمک کرد. هرچند ممکن است واردات کالاهای جدید جذاب باشد، اما این نباید به قیمت نابودی تولید داخلی تمام شود.