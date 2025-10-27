به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین یادواره شهید خردسال محمدطاها اقدامی و یادبود ۳۴ دانش‌آموز شهید جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه ظهر دوشنبه با حضور خانواده‌های شهدا، فرهنگیان و جمعی از رزمندگان در اصفهان برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم بابک معظمی گودرزی، فرمانده گروه ۴۴ توپخانه نزاجا، در این مراسم اظهار کرد: دشمن با طراحی چندمرحله‌ای، در پی تضعیف و فروپاشی نظام اسلامی بود اما به لطف هوشیاری مردم و هدایت‌های مقام معظم رهبری به اهداف خود نرسید.

وی گفت: دشمن با الگو گرفتن از نظریه‌هایی چون نظریه دن، تلاش داشت با حمله به مراکز حساس و فرماندهان نظامی، کشور را وارد مسیر لیبی‌سازی کند ولی اتحاد و ایمان مردم این نقشه را خنثی کرد.

جنگ شناختی علیه نسل جوان

فرمانده گروه ۴۴ توپخانه نزاجا با اشاره به تاکتیک تازه دشمن در عرصه رسانه و فضای مجازی گفت: جنگ شناختی، تمرکز بر ذهن و باور جوانان است؛ دشمن می‌خواهد با تحریف دستاوردها، واقعیت‌ها را وارونه نشان دهد و جوان ایرانی را دچار تردید کند. امروز رسالت دانش‌آموزان مقابله علمی، فرهنگی و رسانه‌ای با این نوع جنگ جدید است.

امیر گودرزی تأکید کرد: نسل جوان باید با بصیرت و دانش راه شهدا به‌ویژه شهدای هسته‌ای را ادامه دهد و با اتحاد و همدلی توطئه‌های دشمنان را خنثی کند.

وی از نقش یادواره‌های شهدا در تقویت خودباوری نسل آینده گفت و افزود: هر یادواره شهید، کلاس درسی از ایمان و ایثار است. برگزاری یادواره‌های دانش‌آموزی می‌تواند روحیه مسئولیت‌پذیری و عشق به وطن را در میان نوجوانان زنده کند.

کودکان شهید، سند ایمان و تربیت ایرانی

در ادامه، محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، در سخنانی گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. شهادت در کودکی نشان‌دهنده اوج ایمان و میهن‌دوستی است؛ کودکی که در راه انقلاب جان می‌دهد، از خانواده‌ای رشد یافته بر ارزش‌های دینی و انقلابی برخاسته است.

وی رسالت آموزش و پرورش را در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت دانست و افزود: یادواره شهدا نباید فقط مراسمی تشریفاتی باشد، بلکه باید برای دانش‌آموزان به فرصتی تربیتی و هویتی تبدیل شود.

در پایان مراسم از یاد و خاطره شهید چهارساله محمدطاها اقدامی کودک میمئی که در حمله تروریستی ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ به رژه نیروهای مسلح در اهواز به شهادت رسید تجلیل شد؛ کودکی که نامش در تاریخ اصفهان به‌عنوان کوچک‌ترین شهید مقاومت در برابر تروریسم ماندگار شده است.