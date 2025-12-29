به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره طرح ملی «یادِیار» بعدازظهر دوشنبه با محوریت گرامیداشت مقام شهید دانشجو معلم «علیاصغر نقدی»، با مشارکت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی همدان و همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگیان استان، در سالن ملاصدرا این دانشگاه برگزار شد.
در این آئین، جمعی از مسئولان دانشگاه فرهنگیان و جهاد دانشگاهی استان همدان، خانواده شهید، همرزمان دوران دفاع مقدس، راویان جبهه و جمعی از دانشجو معلمان حضور داشتند و یاد یکی از شهدای شاخص عرصه تعلیم و تربیت زنده نگه داشته شد.
میرزاپور: شهدای دانشجو الگوهای عینی تعهد و آگاهیاند
رئیس جهاددانشگاهی واحد همدان با تأکید بر جایگاه خانواده شهدا در تداوم مسیر فرهنگی جامعه اظهار کرد: قرار گرفتن در کنار خانواده شهدا فرصتی ارزشمند برای انتقال منش، اخلاق و شیوه زیست شهدا به نسل جوان و دانشگاهی است؛ مسیری که میتواند چراغ راه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی باشد.
مهدی میرزاپور با بیان اینکه طرح «یادِیار» با هدف معرفی شهدای دانشجو و شهدای عرصه علم و فناوری طراحی شده است، افزود: این طرح در تلاش است دانشجویان را با قلههای ایثار و مقاومت آشنا کرده و سطح آگاهی، مسئولیتپذیری و بصیرت اجتماعی آنان را ارتقا دهد.
وی تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در فضای دانشگاهی، الگوسازی از شهدای دانشجو برای نسل جوان، روشنگری نسبت به مقاطع درخشان تاریخ انقلاب اسلامی و تقویت هویت دینی و ملی را از دیگر محورهای این طرح برشمرد و گفت: شهدای دانشجو نمونههای حقیقی پیوند ایمان، تخصص و مسئولیت اجتماعی هستند.
نائینی: بصیرت، معیار تشخیص حق در پیچهای تاریخی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان همدان با اشاره به نقش محوری بصیرت در زندگی انسان تصریح کرد: بصیرت، عامل نجات انسان در دنیا و آخرت است و بدون آن، حتی کثرت عمل نیز راهگشا نخواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبر نائینی با استناد به آیات قرآن و روایات افزود: در معارف دینی، انسان بصیر از کسی که فقط ابزار دیدن دارد اما حقایق را درک نمیکند، بالاتر دانسته شده و معیار هدایت، پیروی از انسانهای پاک و شایسته معرفی شده است.
وی با اشاره به روایت امام صادق (ع) درباره شفاعت انبیا، علما و شهدا گفت: تبعیت از این سه گروه، انسان را در مسیر تعالی قرار میدهد؛ شهدا با فداکاری خود چراغهای روشن مسیر زندگی ما هستند.
مسئول نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان همدان، با یادآوری بیانات شهید حاج قاسم سلیمانی و رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: مقاومت هزینه دارد، اما هزینه تسلیم بهمراتب سنگینتر است و سبک زندگی شهدا باید الگوی عملی ما در مواجهه با چالشهای امروز باشد.
ملکی: ایمان رزمندگان، رمز عبور از سختترین میدانها بود
راوی دوران دفاع مقدس با اشاره به تجربههای میدانی خود گفت: حضور نسل جوان در عرصههای حساس مدیریتی و نظامی نویدبخش آیندهای روشن برای کشور است و تجربه دفاع مقدس به ما آموخت که امنیت ملی نیازمند شناخت عمیق و باور قلبی است.
سرهنگ محمد ملکی با تشریح شرایط دشوار ابتدای جنگ افزود: ارتش بعث عراق با تجهیزات سنگین حملات گستردهای را آغاز کرد، اما ایستادگی، ایمان و روحیه رزمندگان ایرانی معادلات دشمن را برهم زد.
وی با اشاره به تجربه حضور مستشاری ایران در سوریه ادامه داد: فرماندهان محلی بهدرستی دریافتند که اقتدار ایران عامل ثبات و امنیت منطقه است و حتی دشمنان نیز به نقش راهبردی جمهوری اسلامی اذعان داشتند.
این راوی دفاع مقدس، شهید همدانی را نمونهای بارز از فرماندهان بصیر دانست و گفت: سختی شرایط، کمبود امکانات و خطرات مداوم، هرگز مانع ایستادگی رزمندگان نشد و یاد شهدا همچنان مسیر آینده را روشن نگه میدارد.
موسوی: شهید نقدی نماد ایمان، اخلاص و شجاعت بود
همرزم شهید علیاصغر نقدی با بازگویی خاطراتی از عملیات والفجر ۸ اظهار کرد: در گردان ۱۵۵ و در سختترین شرایط عملیاتی، رزمندگان مأموریتهایی را پذیرفتند که احتمال بازگشت در آن بسیار اندک بود، اما روحیه ایثار بر همه چیز غلبه داشت.
سیدمجتبی موسوی با اشاره به نبرد سنگین مقابل تانکهای دشمن افزود: با اتکا به توکل الهی و هماهنگی نیروها، دشمن مجبور به عقبنشینی شد و رزمندگان با جانفشانی مانع پیشروی ارتش بعث شدند.
وی شهید نقدی را فردی مؤمن، خوشاخلاق و متدین توصیف کرد و گفت: او در کنار حضور فعال در جبهه، از مسیر علم و معلمی نیز غافل نبود و بعدها ابعاد شخصیتی و علمی این شهید بیش از پیش برای ما روشن شد.
این همرزم شهید تأکید کرد: یاد و نام شهدایی چون علیاصغر نقدی همواره در دل رزمندگان زنده است و روایت ایثار آنان وظیفهای ماندگار برای نسلهای آینده محسوب میشود.
رضا نقدی: وصیتنامه شهید، نقشه راه یک نسل است
برادر شهید علیاصغر نقدی با اشاره به محتوای وصیتنامه این شهید بیان کرد: جمله معروف «هزاران سرباز را دفن کنید تا اسلام زنده بماند» عمق باور و ایمان برادرم به حفظ اسلام و ولایت را نشان میدهد.
رضا نقدی افزود: تأکید شهید بر تبعیت از ولایت فقیه و حفظ حجاب و ارزشهای دینی، پیامی روشن برای همه نسلهاست و نشان میدهد که شهدا فراتر از زمان خود میاندیشیدند.
وی با روایت نحوه اعزام و شهادت برادرش گفت: شهید نقدی پس از حضور در عملیات والفجر ۸ و بر اثر جراحات وارده، به همراه چند تن از همرزمانش به شهادت رسید و بخشی از پیکر مطهرش همچنان در منطقه باقی مانده است.
این برادر شهید با اشاره به فضای معنوی جبههها تأکید کرد: ذکر، توسل و روحیه اخلاص رمز پایداری رزمندگان بود و خانواده ما نیز تلاش کرد تا راه شهید را ادامه دهد.
محمد نقدی: علیاصغر، مرد شبهای راز و نیاز بود
برادر و همرزم شهید علیاصغر نقدی با اشاره به روحیات خاص این شهید گفت: برادرم شبها از سنگر خارج میشد و در سکوت و تاریکی، به عبادت و خلوت با خدا میپرداخت؛ گاه در مکانی که شباهت زیادی به قبر داشت.
محمد نقدی با بیان اینکه شهید نقدی شخصیتی آرام، مهربان و اهل نماز و قرآن بود، افزود: او حتی در خانه فردی کمحرف و متواضع بود و شاید ما نیز نتوانستیم آنگونه که باید، او را بشناسیم.
وی به خاطرهای پیش از عملیات والفجر ۸ اشاره کرد و گفت: علیاصغر خوابی دیده بود و نام ۱۲ شهید این عملیات را نوشته بود؛ نام خودش را در انتها آورده و امضا کرده بود و همه آن اسامی به شهادت رسیدند.
برادر شهید در پایان تأکید کرد: پایبندی به اسلام، انقلاب و رهبری مهمترین توصیه شهید نقدی بود و یاد چنین انسانهایی باید همواره در جامعه زنده بماند.
