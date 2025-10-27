پرداخت وام اشتغال به هنرمندان معلول

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشهدی دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» در حاشیه روز پنجم برگزاری این رویداد گفت: الحمدلله امروز پنجمین روز جشنواره همام با استقبال گسترده مردم، هنردوستان و مسئولان کشوری سپری شد.

وی ادامه داد: در کنار حضور بازدیدکنندگان، میزبان رئیس سازمان بهزیستی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران استانی بودیم و در ادامه نیز از حضور استاندار تهران بهره‌مند خواهیم شد.

مشهدی افزود: توانمندی‌های هنرمندان دارای معلولیت در عرصه‌های مختلف به‌قدری چشمگیر است که بازدید مسئولان از غرفه‌ها با تحسین و توجه همراه بوده و آنان دغدغه‌ها و مشکلات این هنرمندان را از نزدیک شنیده‌اند.

دبیر چهارمین جشنواره بین المللی «همام» اهمیت چنین رویدادهایی در تعامل میان جامعه هنرمندان دارای معلولیت و مسئولان کشور تأکید کرد و گفت: جشنواره‌هایی مانند همام می‌توانند مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، به‌ویژه اقشار خاص را هموار کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان فروش آثار هنرمندان نیز گفت: تاکنون قول فروش ۷۰ درصد آثار را گرفته‌ایم و با توجه به هماهنگی‌ها امیدواریم این رقم تا فردا به صد در صد برسد. البته امروز رئیس سازمان اموال تملیکی کشور اعلام کرده که آثار چند استان خریداری می‌کند. همچنین بخش خصوصی در نمایشگاه نیز نزدیک به ۵۰ اثر را خریداری کردند.

وی محور اصلی جشنواره امسال را «اقتصاد هنر معلولان» دانست و افزود: هدف ما این است که آثار هنرمندان پس از پایان جشنواره نیز در چرخه تولید و فروش باقی بماند. در همین راستا سفارش‌هایی برای تولید آثار جدید دریافت کرده‌ایم.

مشهدی در پایان از حمایت مالی بهزیستی از شرکت‌کنندگان خبر داد و گفت: وام اشتغال قرض‌الحسنه با نرخ ۱۴ درصد با هماهنگی سازمان بهزیستی و از طریق بانک‌های عامل به ۴۳۰ هنرمند راه‌یافته به جشنواره اختصاص می‌یابد که مبالغ این وام‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.