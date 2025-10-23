به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه چهارمین جشنواره بین المللی «هُمام» ویژه آثار معلولین و جانبازان هنرمند در رشتههای هنرهای تجسمی صنایع دستی، هنرهای سنتی و موسیقی با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان کشوری عصر امروز در فرهنگستان هنر برگزار شد.
محمدرضا مشهدی دبیر چهارمین جشنواره بین المللی «همام» در جمع خبرنگاران افزود: در بخش ملی، هنرمندانی از ۳۱ استان کشور و در بخش بینالملل هنرمندانی از ۱۴ کشور از جمله ازبکستان، اسپانیا، ژاپن، ارمنستان، قرقیزستان، افغانستان، پاکستان، هند، روسیه و بلاروس در این دوره حضور دارند. آثار این هنرمندان توسط هیأت داوران داخلی و خارجی بررسی شده و در نهایت ۱۴ هنرمند از ۱۴ کشور به مرحله نهایی راه یافتهاند.
مشهدی با اشاره به توسعه ساختار جشنواره گفت: امسال کاخ جشنواره در بخشهای مختلف از جمله رادیو، تلویزیون، سالنهای چندرسانهای و تئاتر آغاز به کار کرده است و امیدواریم این اتفاق زمینهساز رشد و بلوغ بیشتر جشنواره در سالهای آینده باشد.
دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی «همام» همچنین از راهاندازی آکادمی همام در این دوره خبر داد و اظهار کرد: یکی از وعدههای ما در دوره گذشته، ایجاد بسترهای آکادمیک و آموزشی برای توانمندسازی هنرمندان دارای معلولیت بود که خوشبختانه در این دوره محقق شد. هنرمندان برگزیده دورههای گذشته نیز به عنوان اساتید در آکادمی حضور دارند و تجربیات خود را در اختیار دیگر هنرمندان قرار میدهند.
وی با اشاره به گستردگی برنامهها افزود: در این دوره، ۶ بخش موسیقی، بیش از ۴۰ نشست تخصصی با حضور پژوهشگران و اساتید حوزه فرهنگ و هنر و نیز نشستهای ویژه تئاتر و تلویزیون برگزار میشود. هدف از این نشستها ارتقای سطح کیفی آثار و ایجاد فرصت تعامل میان هنرمندان معلول با جامعه هنری کشور است.
مشهدی درباره تأمین بودجه جشنواره نیز گفت: جشنواره بینالمللی همام به متولیگری خیریه متوسلین به امام رضا (ع) برگزار میشود و هزینههای آن از محل کمک خیرین و حامیان فرهنگی تأمین میگردد. امسال تلاش داریم با همکاری دستگاههای مرتبط و نهادهای دارای مسئولیت اجتماعی، سازوکار دقیقتری برای تأمین منابع مالی فراهم کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: جشنواره همام در مسیر درستی در حوزه بینالملل حرکت میکند و حضور هنرمندان توانمند از کشورهای مختلف، جلوهای از دیپلماسی فرهنگی و هنری ایران است که امیدواریم در دورههای آینده نیز تداوم یابد.
