جشنواره «هُمام» به بلوغ هنری و بین‌المللی خود رسیده است

دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» اعلام کرد: جشنواره امسال نسبت به دوره‌های گذشته وجوه تمایز بسیاری دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ،پررنگ‌تر شدن حضور بین‌المللی هنرمندان است.

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه چهارمین جشنواره بین المللی «هُمام» ویژه آثار معلولین و جانبازان هنرمند در رشته‌های هنرهای تجسمی صنایع دستی، هنرهای سنتی و موسیقی با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان کشوری عصر امروز در فرهنگستان هنر برگزار شد.

محمدرضا مشهدی دبیر چهارمین جشنواره بین المللی «همام» در جمع خبرنگاران افزود: در بخش ملی، هنرمندانی از ۳۱ استان کشور و در بخش بین‌الملل هنرمندانی از ۱۴ کشور از جمله ازبکستان، اسپانیا، ژاپن، ارمنستان، قرقیزستان، افغانستان، پاکستان، هند، روسیه و بلاروس در این دوره حضور دارند. آثار این هنرمندان توسط هیأت داوران داخلی و خارجی بررسی شده و در نهایت ۱۴ هنرمند از ۱۴ کشور به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

مشهدی با اشاره به توسعه ساختار جشنواره گفت: امسال کاخ جشنواره در بخش‌های مختلف از جمله رادیو، تلویزیون، سالن‌های چندرسانه‌ای و تئاتر آغاز به کار کرده است و امیدواریم این اتفاق زمینه‌ساز رشد و بلوغ بیشتر جشنواره در سال‌های آینده باشد.

دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» همچنین از راه‌اندازی آکادمی همام در این دوره خبر داد و اظهار کرد: یکی از وعده‌های ما در دوره گذشته، ایجاد بسترهای آکادمیک و آموزشی برای توانمندسازی هنرمندان دارای معلولیت بود که خوشبختانه در این دوره محقق شد. هنرمندان برگزیده دوره‌های گذشته نیز به عنوان اساتید در آکادمی حضور دارند و تجربیات خود را در اختیار دیگر هنرمندان قرار می‌دهند.

وی با اشاره به گستردگی برنامه‌ها افزود: در این دوره، ۶ بخش موسیقی، بیش از ۴۰ نشست تخصصی با حضور پژوهشگران و اساتید حوزه فرهنگ و هنر و نیز نشست‌های ویژه تئاتر و تلویزیون برگزار می‌شود. هدف از این نشست‌ها ارتقای سطح کیفی آثار و ایجاد فرصت تعامل میان هنرمندان معلول با جامعه هنری کشور است.

مشهدی درباره تأمین بودجه جشنواره نیز گفت: جشنواره بین‌المللی همام به متولی‌گری خیریه متوسلین به امام رضا (ع) برگزار می‌شود و هزینه‌های آن از محل کمک خیرین و حامیان فرهنگی تأمین می‌گردد. امسال تلاش داریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط و نهادهای دارای مسئولیت اجتماعی، سازوکار دقیق‌تری برای تأمین منابع مالی فراهم کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: جشنواره همام در مسیر درستی در حوزه بین‌الملل حرکت می‌کند و حضور هنرمندان توانمند از کشورهای مختلف، جلوه‌ای از دیپلماسی فرهنگی و هنری ایران است که امیدواریم در دوره‌های آینده نیز تداوم یابد.

