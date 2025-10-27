رضوانی: کسی مدال آوری شنا را باور نداشت

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، محسن رضوانی با ابراز رضابت از مدال طلای کسب شده توسط محمدمهدی غلامی در ماده ١٠٠ پروانه بازی های آسیایی جوانان گفت: باورم نمی شود، این اتفاق بررگی است که برای شنای ایران رقم خورده و واکنش مثبت خیلی از دوستان مان در سراسر جهان را به دنبال داشته است. در همین چند ساعت پیام‌های تبریک زیادی دریافت کرده ام.

وی با تاکید بر اینکه شنا با کسب اولین مدال در بازی های آسیایی جوانان کار بزرگی انجام داد، ادامه داد: شناگراو ما تلاش زیادی داشتند و نتیجه زحمات خود را دیدند، امروز روز اول مسابقات شنا بود و امیدواریم در روزهای بعد هم موفقیت های دیگری داشته باشیم.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی تصریح کرد: شنا رشته ای است که عملکرد آن می تواند نتایج کاروان ایران را تغییر دهد، اگر شنا به مرحله مدال آوری در مسابقات جهانی و بازی های آسیایی و المپیک برسد، یک شناگر بعضا می تواند بیش از دو سه مدال بگیرد و روی وضعیت و جایگاه ایران تاثیر بگذارد.

رضوانی با اشاره به حضور «جان اونسوی» تاکید کرد: او کنار شناگران ما است، حضور در این بازی ها هم برای بررسی وضعیت و عملکرد شناگران مهم و تعیین کننده است، امیدوارم بتوانیم با این مربی ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه با جرات می گویم که کسی باور نداشت که شنا موفق به کسب مدال شود، گفت: این مدال واقعا تاریخی بود، با همه وجود از این بابت خوشحالم، ما را محکوم‌ به توجه بیشتر به واترپلو می کردند اما خدا رو شکر در این بخش هم نتیجه کرفتیم.

رضوانی تصریح کرد: شنا علاوه بر موفقیت اینچنینی باعث سلامت و ساخت آینده هم می شود، امیدوارم آموزش شنا در خانواده ها نهادینه شود.