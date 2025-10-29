جایگاه پنجمی کاروان ورزش ایران در پایان روز ششم مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ششمین روز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، نمایندگانی ایران در ۹ رشته دوچرخه سواری، بدمینتون، فوتسال، کشتی آزاد، شنا، بوکس، هندبال، تنیس روی میز، وزنه‌برداری به رقابت پرداختند.



ایران در بوکس دختران صاحب دو مدال برنز شد. در بخش پسران هم بوکسورهای ایران مدال برنز گرفتند و دو نفر دیگر به فینال صعود کردند. تیم ملی هندبال دختران هم با کسب عنوان قهرمانی به مدال طلا رسیدند.



کشتی آزاد طبق پیش‌بینی‌ها طوفانی شروع کرد و در چهار وزن نخست مسابقات به ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز رسید. وزنه‌برداری زنان هم اولین مدال خود در بازی‌های آسیایی جوانان را به دست آورد.

کاروان ورزش ایران با کسب ۱۲ طلا، ۱۱ مدال نقره و ۱۹ مدال برنز همچنان در جایگاه پنجم قرار داد.