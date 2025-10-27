پیروزی خانگی کاله مازندران مقابل مهگل البرز در لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار خانگی بین تیم بسکتبال آمل و مهگل البرز که شامگاه دوشنبه پنجم آبان‌ماه در سالن ورزشی آمل برگزار شد، شاگردان فرزاد کوهیان در نیمه نخست با نتیجه ۴۰ بر ۳۶ از حریف خود پیش افتادند و در نهایت با حفظ برتری، چهارمین پیروزی خود را در بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشور به دست آوردند.

فرزاد کوهیان، سرمربی تیم کاله مازندران پس از پایان مسابقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی امروز مانند سایر دیدارها سخت و پرفشار بود. تیم مهگل از تیم‌های خوب و باانگیزه لیگ است و روی ساختار فنی آن کار زیادی انجام شده بود، به همین دلیل دیدار دشواری را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: بازیکنان ما در دقایق حساس بازی با هوشیاری عمل کردند و توانستند روند مسابقه را کنترل کنند. با این حال هنوز برای رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به زمان داریم. ریکاوری بازیکنان، به‌ویژه با توجه به مسافت‌های طولانی سفرها، از اهمیت زیادی برخوردار است تا بتوانیم برنامه‌های فنی را به‌خوبی پیاده کنیم.

محمدرضا اسلامی، سرمربی تیم مهگل البرز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره این دیدار گفت: هر دو تیم بازی بسیار خوبی ارائه دادند و مسابقه‌ای نزدیک و فیزیکی را شاهد بودیم. هر دو تیم با برنامه وارد میدان شدند اما تجربه بالاتر بازیکنان کاله باعث شد نتیجه به سود این تیم رقم بخورد.