تیم بسکتبال شهرداری گرگان همیشه قابل احترام است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد کوهیان شامگاه دوشنبه پس از پیروزی خارج از خانه تیم دانشگاه آزاد مقابل شهرداری گرگان در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: همواره بازی مقابل تیم شهرداری در گرگان سخت بوده و فشار زیادی به تیم مهمان وارد می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه در این دیدار توپ‌های ما وارد سبد شد و این اتفاق برای تیم شهرداری رخ نداد و ما موفق به کسب پیروزی شدیم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما بازی خوبی به نمایش گذاشتند و در زمین مسابقه جنگیدند و از آنها رضایت کامل دارم.

سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در خصوص تیم شهرداری گرگان گفت: شهرداری گرگان بازیکنان و کادر فنی خوبی دارد و همواره جزو تیم‌های قابل احترام لیگ برتر بسکتبال بوده است.

کوهیان در خصوص اعتراضش به داوری این دیدار یادآور شد: من فقط یک بار به میز داوری اعتراض کردم و آن هم به این دلیل که صدای سوتی که میان تماشاگران شنیده می‌شد با سوت داور یکسان بود و تقاضا داشتم که این موضوع بررسی شود.

وی با اشاره به تشویق بنی کوچویی و عدنان دورقی بازیکنان تیم دانشگاه آزاد که فصل گذشته در تیم شهرداری گرگان بازی می کردند، خاطرنشان کرد: به تماشاگران گرگانی تبریک می‌گویم که بازیکنان سابق تیم خود را تشویق می‌کنند و به آنها علاقه دارند.

وی در خصوص دیدار بعدی تیم دانشگاه آزاد گفت: بازی سختی با نیروی زمینی در تهران داریم و باید خودمان را برای بازی‌های فشرده لیگ برتر آماده کنیم.

لازم به ذکر است؛ تیم دانشگاه آزاد تهران در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور شامگاه دوشنبه مهمان تیم شهرداری گرگان بود که با نتیجه ۶۸ بر ۴۵ به پیروزی رسید.