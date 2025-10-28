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۶ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۵

سرشماری ۱۴۰۵ استان سمنان بر پایه داده‌های ثبتی انجام می‌شود

سرشماری ۱۴۰۵ استان سمنان بر پایه داده‌های ثبتی انجام می‌شود

سمنان- معاون توسعه استاندار سمنان از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا خبر داد و گفت:با اجرای طرح ملی GNAF و اتصال کد ملی به کد پستی، جمعیت واقعی مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سمنان با بیان اینکه جزئیات اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا و اقدامات مرتبط با طرح ملی GNAF مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: جمعیت واقعی شهرستان در سرشماری سال آینده مشخص خواهد شد، طبق مصوبه اخیر شورای آمار کشور، سرشماری ۱۴۰۵ به‌صورت ثبتی‌مبنا انجام می‌شود؛ به این معنا که اطلاعات و داده‌های آماری از طریق دستگاه‌های اجرایی مرتبط گردآوری خواهد شد.

وی با بیان اینکه دستیابی به سرشماری دقیق و جامع مستلزم وجود زیرساخت‌های لازم است، افزود: یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها اجرای طرح GNAF است که در آن کد ملی افراد به کد پستی اماکن متصل می‌شود تا ترکیب جمعیتی، شغلی و سکونتی در هر منطقه مشخص شود.

عبداله‌زاده با قدردانی از پیگیری فرماندار سمنان در مدیریت اجرای پروژه GNAF در سطح شهرستان گفت: شهرداری نیز زیرساخت‌های مورد نیاز و نقشه‌های شهری را در اختیار اداره پست قرار داده و با تأمین اعتبارات شهرستانی، به‌زودی شاهد تکمیل مراحل اجرایی و به‌روزرسانی پلاک‌های جدید شهری خواهیم بود.

وی با اشاره به اهمیت وجود ادارات مستقل در شهرستان‌ها تأکید کرد: در راستای پیگیری‌های فرماندار سمنان، مکاتبه‌ای با مدیران‌کل استان انجام شده تا ادارات نسبت به ایجاد نمایندگی شهرستانی اقدام کنند و در صورت عدم امکان، یکی از معاونان مدیرکل به‌عنوان نماینده رسمی در شهرستان تعیین شود تا در جلسات حضور فعال داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان همچنین با اشاره به چالش کمبود آب در شهرستان سمنان گفت: بهره‌وری و مدیریت مصرف آب از موضوعات اساسی است و انتقال آب به سمنان می‌تواند فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی را ایجاد کند.

وی ادامه داد: براساس برآوردها، تولید ناخالص داخلی استان سمنان در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰ همت خواهد بود که بیش از ۷۰ همت آن سهم شهرستان سمنان است و هر ۸۵۰ مترمکعب آب در این شهرستان، یک فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

عبداله‌زاده با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف آماری و توسعه‌ای گفت: سرشماری ثبتی‌مبنا و تکمیل طرح GNAF، پایه‌گذار برنامه‌ریزی دقیق‌تر در مسیر توسعه شهرستان سمنان خواهد بود.

کد مطلب 6636729

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