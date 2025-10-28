«آب» محرک اشتغال است؛ ایجاد یک شغل به ازای هر ۸۵۰ مترمکعب در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده صبح سه شنبه در دیدار با فرماندار سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه طبق ارزیابی‌ها تولید ناخالص داخلی استان طی سال جاری ۲۵۰ همت است، ابراز داشت: از این میزان سهم شهر سمنان ۷۰ همت برآورد شده است.

وی با بیان اینکه توسعه با فراهم شدن زیرساخت‌ها در یک منطقه اتفاق خواهد افتاد، افزود: اصلی‌ترین زیرساخت آب است که با توجه به کمبود منابع آبی باید مدیریت مصرف انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با بیان اینکه این شهرستان با کمبود آب مواجه است، ابراز داشت: انتقال آب می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌های اقتصادی قابل توجه در سمنان شود.

عبداله زاده با بیان اینکه هر ۸۵۰ متر مکعب آب در سمنان باعث ایجاد یک فرصت شغلی می‌شود، تصریح کرد: از این رو می‌بایست برای بهره وری آب در شرایط فعلی برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

وی افزود: برای تحقق اهداف فوق می‌طلبد تا دستگاه‌های اجرایی نیز وارد میدان شده و برای بهره‌وری و مدیریت منابع آب تلاش کنند.