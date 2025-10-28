حجاب در کهگیلویه و بویراحمد؛ از پوشش محلی تا سنگر فرهنگی

حجت الاسلام حمزه پیش قدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پشتوانه‌های چهارگانه، حجاب در نظام اسلامی را به امری مستحکم تبدیل کرده است، گفت: حجاب با دارا بودن پایه‌های قرآنی، حدیثی، تاریخی، قانونی و عقلی در زندگی اجتماعی نهادینه شده است.

وی «حجاب» را یکی از دستورات الهی خواند و اظهار کرد: خداوند متعال و اولیای الهی بر اصل حجاب تأکید دارند و پشتوانه اول آن را مسائل شرعی عنوان می‌کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به داستان حضرت آدم (ع) و حضرت هوا (س)، ادامه داد: با ورود به زمین، اولین حکم الهی به آنها پوشش بود که با برگ درختان خود را پوشاندند.

ریشه‌دار بودن حجاب در سنت ایرانیان

وی پشتوانه تاریخی حجاب را ریشه‌دار در سنت و آداب ایرانیان و سایر جوامع بشری برشمرد و افزود: اگر به ایران باستان و حتی اقوام مختلف مانند کرد، لر و ترک مراجعه کنیم، پیشینه‌ای از پوشش متناسب با فرهنگ خود را شاهد هستیم که با حجاب اسلامی همخوانی دارد.

حجت الاسلام پیش قدم پشتوانه سوم را مسئله قانون عنوان کرد و یادآور شد: قانون متناسب با ساختار، مذهب و شرایط هر کشور در بحث پوشش، میزان و معیاری را تعیین می‌کند.

عقل و علم، آثار مفید حجاب را اثبات کرده‌اند

وی در توضیح پشتوانه عقلی حجاب هم گفت: عقل و علم آثار مفید حجاب را برای زندگی و پیشگیری از معضلات اجتماعی اثبات کرده‌اند و حجاب می‌تواند سدی محکم در برابر این معضلات باشد.

پوشش بومی و محلی؛ نمادی از عفت و پوشش کامل

این کارشناس مذهبی در ادامه به پوشش در استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره و تصریح کرد: پوشش محلی قدیمی این منطقه، اگرچه به شکل چادر نبوده، اما لباس‌های محلی بسیار زیبا و دارای پوشش کامل بدن بوده و نمادی از یک زن با غیرت، شجاع و عفیف به شمار می‌رفته است.

وی افزود: این پوشش‌ها در گذشته، ساختاری اصیل اسلامی داشتند و هم زیبایی و هم عفت و پوشش در آن‌ها رعایت شده بود، اما متأسفانه امروز تغییراتی به سمت بد پوششی و برهنگی در آن‌ها ایجاد شده که آسیب‌زا است.

حجاب؛ سنگر مبارزه با تهاجم فرهنگی

حجت الاسلام پیش قدم در بخش دیگری از سخنان خود، به مبارزه فرهنگی دشمن در زمینه حجاب اشاره کرد و گفت: دشمن قریب به چهل سال است که برنامه‌ریزی و هجمه علیه حجاب را دنبال می‌کند، اما بسیاری از زنان جامعه ما در این سنگر مبارزه ایستاده‌اند و پوشش خود را حفظ کرده‌اند.

وی با تقدیر از عفت و پاکدامنی زنان در نظام اسلامی، این مبارزه را نبرد بین جبهه اسلام و کفر خواند و افزود: دشمن در تلاش برای عارض کردن برهنگی بر جامعه است و ما در تلاش برای ترویج پوشش هستیم و موفقیت در گرو حرکت برنامه‌دار است.

۳۰۰ وظیفه قانونی برای دستگاه‌ها در زمینه حجاب

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وظایف قانونی دستگاه‌های مختلف در زمینه ترویج حجاب و عفاف، بر لزوم هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم برای اجرای سیصد وظیفه قانونی در این حوزه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «قریب به ۳۰۰ وظیفه قانونی برای دستگاه‌های مختلف در زمینه حجاب تعریف شده است»، ادامه داد: اگر این دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند، شاهد اجرای ۳۰۰ برنامه اثرگذار در استان خواهیم بود که تمام آحاد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

آموزش، محور اصلی فعالیت‌ها

حجت الاسلام پیش قدم آموزش را محور اصلی فعالیت‌ها دانست و از برگزاری دوره‌های آموزشی «امر به معروف و نهی از منکر» برای بیش از هزار نفر در سطح استان خبر داد و افزود: این دوره‌ها هم در ساختار اداری و هم در حوزه مردمی در حال برگزاری است.

وی با اشاره به برنامه «چهل گفتگو» در «چهل مدرسه استان»، گفت: تلاش می‌کنیم با گفت‌وگو با نسل نوجوان و جوان، که ذائقه متفاوتی دارند، اثرگذاری بیشتری داشته باشیم، همچنین برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها نیز از دیگر برنامه‌های در دست اجرا برای این قشر است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت پوشش در ادارات، اضافه کرد: از نظر ظاهری و رعایت قانون پوشش در ادارات مشکل خاصی وجود ندارد، اما در بعد اعتقادی و باطنی نیاز به کار فرهنگی بیشتری دارند.