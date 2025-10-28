کاهش ۴ درصدی مصرف برق در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور گفت: «آقای رئیس‌جمهور در نخستین روز آبان، با قدردانی از عملکرد صنعت برق، تأکید کردند که با مدیریت دکتر علی‌آبادی، مسیر صنعت برق در کشور تغییر کرده و بخش قابل توجهی از چالش‌های تولید و مصرف کنترل شده است.»

وی افزود: «با وجود کمبود ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت تولیدی و کمبود بخشی از ۱۲ هزار نیروگاه فعال، توانستیم از طریق مدیریت مصرف، توقف فعالیت ماینرها و بهره‌گیری از انرژی‌های نو، وضعیت شبکه برق را به‌صورت پایدار کنترل کنیم.»

به گفته رجبی‌مشهدی، در سال جاری نه‌تنها رشد مصرف برق متوقف شده بلکه چهار درصد کاهش در مصرف خالص به ثبت رسیده است. او اظهار کرد: «در حالی که پیش‌بینی ما برای سال ۱۴۰۴، مصرفی معادل ۸۹ هزار مگاوات بود، میزان واقعی به حدود ۷۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است. این یک بهبود ۹ درصدی در مدیریت بار مصرفی به شمار می‌رود.»

مدیرعامل توانیر با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: «در سال ۱۴۰۳، رشد مصرف برق کشور به ۶۵۳۷ مگاوات رسید که معادل ساخت ۵۷ واحد نیروگاهی جدید است. اما با توجه به محدودیت منابع مالی و کمبود سوخت، امکان احداث سریع نیروگاه‌های جدید وجود ندارد؛ از این‌رو باید در کنار توسعه تولید، سیاست‌های مدیریت مصرف را به طور جدی دنبال کنیم.»

رجبی‌مشهدی با بیان این‌که ریشه اصلی مشکلات صنعت برق در کمبود سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت نهفته است، تصریح کرد: «مشکل ما صرفاً فنی نیست، بلکه نتیجه سرمایه‌گذاری‌های ناکافی دو دهه گذشته است. در دوره‌های کم‌بارش، نظیر سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، فشار بر شبکه به‌وضوح بیشتر شد و اکنون نیز با کاهش ذخایر آبی به پنج میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۴، وضعیت نسبت به گذشته شکننده‌تر شده است.»

وی در ادامه از رشد ظرفیت نیروگاهی کشور خبر داد و گفت: «تاکنون ۲۴۵۵ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید احداث شده و ۱۴۲۰ مگاوات محدودیت تولید برطرف شده است. همچنین در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ظرفیت نصب‌شده طی یک سال دو برابر شده و رکورد کنترل هوشمند شبکه نیز در همین بازه زمانی دو برابر رشد داشته است.»

مدیرعامل توانیر تأکید کرد که اگر روند توسعه انرژی‌های نو، نوسازی شبکه و اصلاح الگوی مصرف ادامه یابد، می‌توان بدون نیاز به ساخت نیروگاه‌های پرهزینه جدید، پایداری شبکه برق کشور را تضمین کرد.

وی ادامه داد: ما اجازه عرضه ۵۰ درصدی برق را برای مقیاس کوچک‌ها در تابلوی آزاد دادیم که صنایع خریدند و ۵۰۰ مگاوات افزایش تولید داشتیم و پول آن هم عیناً به DG ها پرداخت شد که این کار باید توسعه یابد.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه ما مسیر را تغییر دادیم و باید این راه در مدیریت بهینه مصرف ادامه یابد، گفت: نصب کنتورهای هوشمند از ۵.۷ میلیون دستگاه گذشت و درحالی که قرار بود و برنامه داشتیم که ۶ میلیون دستگاه اضافه کنیم، دیشب این برنامه نهایی شد که ۱۰ میلیون دستگاه افزایش یابد.

وی افزود: دوره قرائت را برای مشترکان پرمصرف کوتاه‌تر کردیم و برای بهش مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی آن، بابابرقی را احیا کردیم.

رجبی مشهدی با اشاره به راه‌اندازی مرکز شهید ندا رفیعی پارسا، گفت: در کنار این مرکز پایش، ۳۹ مرکز پایش در شرکت‌های توزیع فعال شدند.

مدیرعامل توانیر تصریح کرد: طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید اجرایی شد و در مرکز پایش شهیده ندا رفیعی پارسا نظارت شبانه روزی داشتیم.

وی ادامه داد: با قطع اینترنت در زمان جنگ ۱۲ روزه متوجه شدیم که حدود ۲۴۰۰ مگاوات مصرف برق تولید رمزارز در ایران هست و برآورد می‌کنیم ۶۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در کشور فعال است که امیدواریم با دو قانونی که در مجلس درحال بررسی و پیگیری هستیم تا بتوانیم با این تولیدکنندگان غیرمجاز رمزارز به شدت برخورد کنیم.

رجبی مشهدی با بیان اینکه امسال ۲۱ روز زودتر ناترازی برق رفع شد، گفت: در کمال ناباوری جمع زیادی، ما امسال توانستیم قطعی‌های بخش خانگی را از ۱۵ شهریور متوقع کنیم.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده تا در کنار هر پست، یک نیروگاه تولید پراکنده ۳ مگاواتی نصب شود که در این زمینه برنامه ۳۰۰۰ مگاواتی در دست اجرا هست.

مدیرعامل توانیر اذعان داشت: در ۷ ماهه نخست امسال موفق شدیم ۶۵ هزار انشعاب غیرمجاز را مجاز کنیم.

وی ادامه داد: تصویب آئین نامه بند ب ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه، محدود کردن تعرفه یارانه‌ای برق به اقامتگاه اصلی برد و اصلاح الگو و جایگزینی سقف مصرف برای اغلب تعرفه‌ها، افزایش کنتور هوشمند به بیش از ۱۰ میلیون با اولویت مشترکان بزرگ و پرمصرف، اخذ مصوبه محدودسازی مشترکان از مراجع ذیربط، تأمین برق صنایع برابر ماده ۴ قانون مانع زدایی، تأمین برق چاه‌های کشاورزی متناسب با پروانه، اخذ مصوبه جرم‌انگاری تولید غیرمجاز رمزارز و ممنوعیت ۳ ساله استخراج رمز ارز از برنامه‌های اصلی توانیر برای کاهش مصرف برق سال ۱۴۰۵ است.