عبور صنعت برق از تابستان سخت با رشد تولید و توسعه تجدیدپذیرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه نیروگاههای مقیاس کوچک بهطور مستقیم در محل مصرف وارد مدار میشوند و تلفات انتقال ندارند، اظهار داشت: ظرفیت تولید این نیروگاهها طی یک سال گذشته از ۱۳۴۰ مگاوات به بیش از ۱۶۰۰ مگاوات رسیده است.
وی افزود: در این مدت ۳۵ واحد نیروگاهی جدید احداث و برای حدود ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد شد.
توسعه شبکههای انتقال و فوق توزیع
به گفته مدیرعامل توانیر، در سال نخست دولت چهاردهم ۹۷۶۵ مگاولتآمپر ظرفیت جدید پستهای انتقال و فوق توزیع احداث و ۹۹۷ کیلومتر خط به شبکه اضافه شد. این طرحها در قالب ۱۴۶ پروژه در نقاط مختلف کشور اجرا شده و به ایجاد بیش از ۲۱۰ فرصت شغلی مستقیم منجر شده است.
اقدامات گسترده در برقرسانی روستایی
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه بیش از ۹۹.۸ درصد خانوارهای روستایی از نعمت برق برخوردارند، گفت: طی یکسال گذشته ۱۴۴ روستای جدید برقدار شدند. همچنین ششهزار و ۵۰۰ روستا که دارای شبکه فرسوده بودند، بازسازی و نوسازی شدند.
جهش در نصب کنتورهای هوشمند
این مقام مسئول از نصب ۵.۶ میلیون کنتور هوشمند خبر داد و تأکید کرد: این رقم در ابتدای دولت سهمیلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه بود و تا اوج بار سال آینده به ۱۲ میلیون دستگاه خواهد رسید.
وی گفت: هوشمندسازی نقش کلیدی در مدیریت بار و شناسایی مصرفهای غیرمجاز دارد.
رشد بیسابقه تجدیدپذیرها
مدیرعامل توانیر اظهار داشت: ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر کشور طی یک سال گذشته از ۱۲۰۰ مگاوات به بیش از ۲۰۰۰ مگاوات افزایش یافته است.
به گفته وی، برنامهریزی شده تا پایان سال ۱۴۰۴ ظرفیت تجدیدپذیرها به پنجهزار مگاوات برسد و تا پایان دولت چهاردهم، رقم سیهزار مگاوات محقق شود.
پاسخ به خاموشیهای جنوب کشور
وی درباره گلایه مردم از خاموشیهای مناطق گرمسیر گفت: بیشترین فشار شبکه در اوج گرما و با کاهش تولید نیروگاههای برقآبی رخ داد؛ بهطوری که از ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی این نیروگاهها، در اوج مصرف کمتر از هزار مگاوات در مدار قرار داشت.
رجبی مشهدی افزود: برای جبران، حدود ۷۰۰ مگاوات نیروگاه جدید حرارتی و تجدید پذیر طی روزهای آینده وارد مدار میشود.
جمعآوری ماینرهای غیرمجاز
مدیر عامل توانیر با اشاره به مصرف سنگین دستگاههای استخراج رمزارز گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۳۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شد.
وی از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۳۵۲۱ گزارش کنند و افزود: به گزارشهای مؤثر تا سقف ۵۰ میلیون تومان پاداش پرداخت میشود.
رجبی مشهدی در پایان با قدردانی از همکاری مردم در مدیریت مصرف گفت: ۷۵ درصد مشترکان خانگی زیر الگو مصرف میکنند. اگر مشترکان پرمصرف هم تنها یک گام بهسوی صرفهجویی یا استفاده از سامانههای خورشیدی بردارند، میتوانیم از خاموشیها جلوگیری کرده و برق پایدار برای همه فراهم کنیم.
