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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

جباری: صیادان ترال‌ دریا را جارو می‌کنند

جباری: صیادان ترال‌ دریا را جارو می‌کنند

بندرعباس- نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس با انتقاد از سیاست‌های ناعادلانه صید گفت: دهه‌های متمادی است که به صیادان بومی مجوز نمی‌دهنداما صید ترال آزادانه منابع دریا را نابود می‎‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری در نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با نمایندگان و استانداران استان‌های نیمه‌شرقی کشور با بیان اینکه سیاست‌های یکسان در قانون‌گذاری به ضرر استان‌های جنوبی تمام شده است، خواستار بازنگری در رویکردهای توسعه‌ای متناسب با شرایط خاص مناطق محروم به ویژه هرمزگان شد.

وی با قدردانی از محمدباقر قالیباف به‌دلیل نگاه جهادی و میدانی به حل مشکلات کشور، اظهار داشت: امروز مردم باور دارند که ریاست مجلس با رویکردی انقلابی به دنبال رفع چالش‌های مناطق محروم است. اگر در این دوره و با چنین نگاهی مسائل اساسی مناطق کم‌برخوردار حل نشود دیگر چنین فرصتی تکرار نخواهد شد.

جباری با اشاره به اینکه سال‌هاست یک نسخه واحد برای کل کشور تدوین می‌شود، افزود: آنچه برای تهران کارآمد است برای هرمزگان یا سیستان و بلوچستان نتیجه‌بخش نیست و این سیاست‌های کلی‌نگر موجب عقب‌ماندگی مناطق جنوبی شده است.

وی با ذکر مثالی از جزیره لاوان گفت: با وجود قدمت پالایشگاه لاوان از دهه ۴۰ امروز تنها دو هزار نفر در سخت‌ترین شرایط معیشتی در آن زندگی می‌کنند در حالی که حتی سهم اندکی از درآمدهای نفتی نیز به مردم محلی نمی‌رسد.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در ادامه با انتقاد از سیاست‌های بخش صید و صیادی کشور، اظهار کرد: طی چهار دهه گذشته هیچ مجوز جدیدی برای صیادان صادر نشده در حالی که کشورهای همسایه بدون محدودیت به صید می‌پردازند از سوی دیگر مجوز صید ترال همچنان داده می‌شود که موجب نابودی منابع زنده دریا شده است.

وی در پایان گفت: مردم هرمزگان برای تأمین ساده‌ترین اقلام زندگی خود دچار محدودیت‌اند و طبق برخی قوانین حتی جابه‌جایی کالاهای روزمره به عنوان قاچاق محسوب می‌شود.چنین برخوردهایی شایسته مردم صبور و شریف جنوب کشور نیست و باید در این قوانین بازنگری شود.

کد مطلب 6636995

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    نظرات

    • AE ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای جباری اخیرا در همین سال ۱۴۰۲ برای بیش از ۱۰ هزار شناور صیادی در هرمزگان مجوز صادر شده است که در سایر استان‌های ساحلی نشده و کاری بی نظیر بود /دریا هم ظرفیت صدور بیش از این مجوز ندارد

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