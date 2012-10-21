به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری از استاندار و همین طور از نخبگان هرمزگانی خواست تا متناسب با حیطه وظایف و دانش خود نسبت به نقد این اقدام نسنجیده اقدام کرده و نسبت به حفظ مرزهای اقلیمی و فرهنگی هرمزگان مجدانه کمک کنند.

جباری با انتقاد از طرح بحث های جدیدی در خصوص جدایی بخش هایی از استان هرمزگان، این اظهارات را نسنجیده و به دور از قاعده همگرایی ملی در جهت توسعه ایران اسلامی عنوان کرد و گفت: در حالی که در شرایط فعلی نیازمند به توسعه وحدت در میان اقشار مختلف جامعه بخصوص مرزنشینان غیور کشورمان هستیم طرح مباحثی از این دست ضمن خدشه به هویت مردم یک منطقه باعث ایجاد تنش در سطوح مختلف اجتماعی می شود و لازم است که افراد از بیان این مباحث خودداری کنند.

نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی گفت: استان هرمزگان به لحاظ هویت اقلیمی دارای مشترکات فراوانی میان شهرهای مختلف خویش است و هرگونه مداخله در این بافت فرهنگی منجر به نگرانی و در عین حال احساس دلسردی میان مردم می شود و نباید هر از گاهی به بهانه توسعه سایر استانها به ابزار جدایی بخش هایی از خاک هرمزگان متوسل شد.

رئیس کمیته حمل و نقل مجلس نهم ادامه داد: مواهب خدادادی در هر منطقه باید با استفاده از سرمایه ها و ظرفیت های انسانی و منطقه ای همان مناطق و البته با ایجاد یک روحیه تلاش مضاعف ملی صورت گیرد و اینکه برخی بدنبال طرح مباحثی نظیر چند تکه کردن استان هرمزگان باشند عاقلانه و منطقی نیست.