محکومیت ۴۱ میلیارد ریالی سزای متخلفان ارزی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر رضا حدادپور گفت: پرونده حمل و نگهداری ۱۷ هزار و ۹۰۰ دلار به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و متخلفان ردیف اول تا سوم را هر کدام جداگانه به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.



حدادپور گفت: شعبه همچنین بابت خودروی حامل ارزهای قاچاق، سه میلیارد ریال به جریمه متخلف ردیف اول اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: مأموران نیروی انتظامی در حین بازرسی خودروهای عبوری از محور قم این ارزهای به ظن قاچاق را که به صورت ماهرانه در بسته‌ای مشکوک جاساز شده بود از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.