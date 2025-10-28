به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی گلستان با صدور اطلاعیهای در خصوص بهکارگیری اتباع غیرمجاز در واحدهای صنفی هشدار جدی داد.
در این اطلاعیه آمده است: فرماندهی انتظامی استان گلستان در اجرای مأموریت و وظایف قانونی خود و مطالبه شهروندان طرح جمعآوری و طرد اتباع غیر مجاز اجرا و در این زمینه موارد زیر را اعلام میدارد:
در اجرای این طرح، دفاع از حقوق اتباع مجاز و قانونی در کشور و حفظ کرامت انسانی اتباع غیر مجاز جمع آوری شده تاکید میشود.
واحدهای صنفی و کارفرمایان مکلفند از بهکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار معتبر خودداری کنند.
اتباع مجاز دارای مجوز اشتغال، صرفاً مجاز به اشتغال در دو شهر گرگان و گنبد هستند.
استخدام اتباع با پروانه کار منقضیشده یا استفاده از آنها در مشاغل غیرمجاز (مغایر با پروانه کار) ممنوع است.
در صورت قطع رابطه کاری با تبعه خارجی، اعلام به مراجع ذیربط الزامی است.
کارفرمایان متخلف به مجازاتهای قانونی از جمله حبس یا پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
حمل و جابهجایی اتباع غیرمجاز با وسایل نقلیه شخصی و عمومی (تاکسی، اتوبوس، آژانسها و…) ممنوع است.
پایانهها، ترمینالها و بنگاههای مسافربری موظفند از جابجایی اتباع فاقد مدارک معتبر جلوگیری کنند.
فروش، اجاره، رهن، عقد قرارداد املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و زمینهای زراعی به اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی ممنوع است.
بنگاههای معاملاتی در صورت تخلف، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
پلیس گلستان ضمن تشکر از تعامل بسیار خوب مردم با پلیس و دیگر دستگاههای امنیتی درخواست کرد در صورت مشاهده حضور و یا اسکان و بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز بلافاصله موضوع را از طریق تلفن مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاعرسانی کنند.
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